Tänään perhe- ja peruspalveluministerinä aloittava Annika Saarikko (kesk.) on hehkuttanut perheiden puolesta.

Kansanedustajana Annika Saarikko on puhunut perheiden puolesta. Omassa elämässään hän valitsi lapsen vuoksi myöhäisemmän ministerin pestin vastaanottamisen ajankohdan. Hän on aikonut paneutua perheministerin tehtäviin. Hän listaa myös ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon.

Hallituksen alkutaipaleen alussa kuviteltiin perhe- ja perusturvaministerinä aloittaneen Juha Rehulan (kesk.) hoitavan sote-uudistuksen kuosiin ennen kuin Saarikko aloittaa. Nyt sote-uudistus on pahasti levällään.

Keskustassa laskettiin, että kokenut kehäkettu Rehula hoitaa soten karikot ja Saarikko lähtee puhtaalta pöydältä. Nyt Saarikko joutuu sote-soppaan korviaan myöten. Kaikkein kiistanalaisin osa eli valinnanvapaus on levällään.

Saarikko tuntuu kannattavan vahvasti keskustalaisia konservatiivisia perhearvoja.

Valinnanvapaus repii eri suuntiin

Hallituksen sisällä tuntuu olevan erilaisia tulkintoja ja painotuksia siitä, mitä perustuslakivaliokunta odottaa. Jo ennen perustuslakivaliokunnan lausuntoa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) joutuivat sanaharkkaan valinnanvapaudesta. Sipilä uumoili Risikon painostavan perustuslakivaliokuntaa.

Sipilä ja Risikko ovat antaneet julkisuuteen erilaisia viestejä tämänkin jälkeen valinnanvapauden valmistelusta. Saarikko saa syliinsä hallituksen eri suuntiin repivän näkemyksen valinnanvapaudesta, vaikka hallitus otti pakon edessä aikalisän sote-valmisteluun.

Saarikko vakuuttaa, ettei valinnanvapauslakia avata enää poliittisesti, mutta askelmerkeistä nähdään aivan varmasti vielä monta kiistaa.

Ensimmäinen kuuma peruna jo käsissä

Saarikko ehti ilmoittaa, ettei hän aio arvioida suurten kuntien roolia sote-palvelujen tuottajina. Suurimmat kaupungit ovat vaatineet, että ne voisivat jatkaa palvelujen tuottamista, vaikka järjestämisvastuu siirtyy maakunnille.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoikin Ylelle, että jos ”perustuslakivaliokunta kehottaa harkitsemaan jotain asiaa uudelleen, on jo paljon sanottu”.

Aikooko Saarikko ensitöikseen ohittaa perustuslakivaliokunnan? Viikonvaihteessa myös suurten kuntien edustajat älähtivät: ne vaativat oikeutta sote-palvelujen tuottamiseen.

Keskustalaisena ministerinä hän tuskin kuuntelee herkällä korvalla suuria kaupunkeja. Saarikko vaalii keskustalle rakkaan maakuntamallin toteutumista.

Perheitä on kuritettu olan takaa



Saarikko on hehkuttanut, että hallituksessa on ensimmäistä kertaa perheministeri. Sipilän hallitus on kuitenkin profiloitunut suorastaan perhevihamielisenä. Se ei ole päässyt mihinkään yhteisymmärrykseen perhevapaiden uudistamisessa. Se on ollut kasvattamassa päivähoidon ryhmäkokoja.

Välillisesti myös kiky-sopimuksen kuntien 30 prosentin omarahojen leikkaukset iskevät lapsiperheisiin. Pienipalkkaisen lomamatka saattaa jäädä haaveeksi. Maassa arvioidaan elävän noin 100 000 lasta köyhissä perheissä. Mitä Saarikko aikoo tehdä heidän hyväkseen?

Saarikko tuntuu kannattavan vahvasti keskustalaisia konservatiivisia perhearvoja. Hän tarjoaisi ”arkijärkeä ja armeliaisuutta vanhemmuuden paineisiin”. Esimerkkinä tästä hän mainitsee päivystävän mobiilipalvelun.

Varhaiskasvatuksessa hän valitsisi maksuttomuuden ja laadun välillä. Saarikon mukaan kotihoidon tuki ei ole ongelman ydin vaan se, mitä tapahtuu tukijakson jälkeen. Pitkään tuella olevat naiset ovat usein vähän koulutettuja eikä heillä ole työpaikkaa, johon palata.