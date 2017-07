SBS TV /Yle Kuvapalvelu

Rob Reinerin ohjaamassa romanttisessa komediassa Amerikan presidentti (The American President, 1995) Michael Douglas on jämäkämpi kuin koskaan. Syytä onkin, sillä hän näyttelee demokraattien leiristä valittua Yhdysvaltain presidenttiä. Tämä on leskimies ja urhea yksinhuoltajaisä, joten gallupit näyttävät Valkoisen talon isännälle maireita lukuja.

Ne ovat kuitenkin uhattuina, kun amor ampuu nuolensa täydellä teholla kohti pressaa. Tämän sydämen valloittavassa ympäristöjärjestöjen palkkaamassa lobbarissa on älyä, tarmoa ja naisellista viehkeyttä. Annette Bening tarjoaa roolityöllään tasavertaisen vastuksen Douglasille.

Uudet vaalit lähestyvät, joten kaksikon seurustelu joutuu median ja poliittisten vastustajien ruodittavaksi. Mutta kaiken se kestää, ainakin tämä rakkaus. Ilkeistä piikeistä huolimatta pupu ei mene kummankaan osapuolen pöksyihin.

Douglasin ja Beningin palloilu toisiaan kohti on tietenkin melkoista satua ja sellaisena kaukana maailman realiteeteista. Mutta siinä myös on politiikan ja lemmen ruusutarhassa tapahtuvan, juuri sopivan ironisen hempeilytuokion viehätys.

Leffassa ihanteet päästetään valloilleen Frank Capran 1930- ja 1940-lukujen suosittujen populististen komedioiden hengessä, toki nykyaikaistetussa muodossa. Capra-yhteys tehdään myös katsojalle selväksi.

Käsikirjoittaja Aaron Sorkinin myöhemmältä meriittilistalta löytyy muun muassa menestyssarja West Wing (1999–2006).

