Kymmenisen vuotta sitten ilmestynyttä Simon Kuperin ja Stefan Szymanskin Soccernomicsia voidaan pitää perustellusti eräänä maailmanhistorian tärkeimmistä jalkapalloraamatuista. Se kuuluu futisniilojen yliopiston peruskurssin pakolliseen lukemistoon.

Soccernomics on ollut etulinjassa johtamassa tutkimuspohjaiseen tilastotietoon pohjautuvaa jalkapallovallankumousta. Teosta on tituleerattu usein jalkapallon Moneyballiksi. Baseballjoukkue Oakland Athleticsin managerista Billy Beanesta tehty kirja oli omalta osaltaan murtamassa urheilujohtamiseen liittyviä myyttejä ja uskomuksia. Beane teki Oaklandista kaikkien aikojen kustannustehokkaimman baseballjoukkueen tilastoja tieteellisesti hyödyntämällä.

Kenttätapahtumiin ja seurajohtamiseen liittyvän tilastollisen analyysin ohella Kuper ja Szymanski pyrkivät selvittämään myös sitä, mikä on maailman jalkapallohulluin maa. Soccernomics pohjaa analyysinsa FIFA:n vuonna 2006 tekemän Big Count -kyselytutkimuksen tuottamaan aineistoon. Kunnianhimoisessa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kuinka moni maapallon ihmisistä on jossain roolissa mukana lajin parissa.

Jalkapalloraamatusta löytyy lista, jossa Suomi menestyy loistavasti.

FIFA:n tutkimuksen mukaan maailmassa on 265 miljoonaa jalkapalloilijaa ja viisi miljoonaa tuomaria. Raportin julkaisemisesta on nyt kulunut yli kymmenen vuotta, joten tämänhetkinen lukema on tätä huomattavasti suurempi.

Olettaen, että pelaajamäärän kasvuvauhti on ollut samaa tasoa kuin vuosien 2000–2006 vuosikasvu (kahden ensimmäisen Big Count -raportin välinen aika), voimme arvioida maailmassa olevan tällä hetkellä noin 300 miljoonaa futaajaa. Tarkkoja tilastoja on tietysti olemassa ainoastaan rekisteröidyistä pelaajista, joten puistofutaajien osalta lukemat ovat puhtaasti arvioita.

Soccernomics esittää tutkimuksesta joitain havaintoja etsiessään maata, jossa jalkapalloa rakastetaan eniten. Määrällisesti eniten rekisteröityneitä pelaajia on Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa, mutta väkilukuun suhteutettuna maat eivät nouse ranking-listalla korkealle.

Eniten pelaajia suhteutettuna asukasmäärään on Costa Ricassa (27 %), Saksassa (20 %) ja Färsaarilla (17 %). Slovakiassa on eniten rekisteröityjä pelaajia asukasta kohden (7,92 %). Toisena tulee Saksa (7,82 %) ja kolmantena Itävalta (7,01 %). Vertailun vuoksi Suomessa vastaava lukema on 2,3 prosenttia.

Pelaajamäärän ohella Soccernomics käyttää kahta muuta indikaattoria määritellessään maailman futishulluinta maata. Paikan päällä jalkapalloa käydään katsomassa väkilukuun suhteutettuna eniten Kyproksella, Norjassa, Skotlannissa ja Islannissa. Kolmas indikaattori on jalkapallon katsominen televisiosta. Tällä listalla kärkisijat miehittävät Kroatia, Norja, Hollanti ja Uruguay.

Näiden tilastojen perusteella maailman jalkapallohulluin maa on Norja! Toisaalta kirjassa huomautetaan, että Islannissa television katsojalukujen kerääminen aloitettiin vasta vuonna 2007 ja kattavaa dataa ei teoksen julkaisuvuonna ollut vielä saatavilla. Maajoukkueen viime vuosina saavuttama huima menestys lienee jo nostanut saarivaltion ykköseksi tällä listalla.

Analyysiä voi syventää ottamalla mukaan indikaattoreita, jotka puuttuvat Soccernomicsin listalta. Eniten jalkapalloseuroja väkilukuun suhteutettuna löytyy Irlannista. Seuran löydät itsellesi helpoiten Skotlannista, josta löytyy yksi futisseura jokaista 17 pelaajaa kohden. Eniten tuomareita on puolestaan Itävallassa, jonka väestöstä 4,62 prosentilla on pilli ja kortit pöytälaatikossa.

Suomi ei sijoitu jalkapallohulluuslistalla kovinkaan korkealle, vaikka laji on maassamme harrastetuin. Katsojamäärät eivät nouse korkealle väkilukuun suhteutettuna ja vaikka telkkarista katsotaan paljon kansainvälistä futista, hiihto, lätkä ja formulat menevät vielä edelle.

Soccernomicsista löytyy kuitenkin lista, jossa Suomi menestyy loistavasti. Väkilukuun ja maan vaurauteen suhteutettuna Suomi kuuluu maailman pahimpien alisuorittajien joukkoon jalkapalloilussa. Kymmenen ”parhaan” joukosta löytyy meikäläisten ohella Kanadan, Etiopian, Venezuelan ja Intian kaltaisia futisjättejä.

Töitä riittää siis vielä suomalaisen jalkapalloilun nostamiseksi edes sille tasolle, johon se kuuluisi pelkästään väkiluvun perusteella. Omalta osaltani viisasten kiven etsiminen jatkuu myös tänään

junioreiden kanssa Oulun nurmikentillä.

Vakiokupongilla voittavaa kombinaatiota etsitään Veikkausliigan, Ykkösen ja Kakkosen matsien parissa. Liigassa mennään kotijoukkuepainotteisesti. KuPS lyö kotonaan PS Kemin ja Inter kurittaa jumbo-JJK:ta.

Ykkösen kohteissa kokeilemisen arvoinen ykkösvarma löytyy kohteesta 7. Vielä voitotta oleva Gnistan haastoi maanantaina Hongan ja on nyt lähellä kauden avausvoittoa OPS:aa vastaan.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 8.7. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1, 1(X), X(1), X, 1(X), 1, 2(X), 1(X), 1, X(2), 2, 1.