Lehtikuva/Jussi Nukari

Kriisistä toiseen tarponut hallitus on saanut vetoapua talouskasvusta. Myös työttömyyden on tulkittu olevan laskussa.

Hallitus otti kunnian talousnäkymien parantumisesta eduskunnassa viime viikolla julkisen talouden tilasta käydyssä keskustelussa. Oppositio oli toista mieltä: hallitus keräsi ansaitsematonta kunniaa itselleen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila muistutti Suomen kansantuotteen olevan yhä pienempi kuin vuonna 2008, jolloin finanssikriisi koetteli koko maailmaa. Käännös tulee väistämättä jossain vaiheessa, kun tarpeeksi syvälle sukelletaan.

Hallitus on selittänyt paranevia talousnäkymiä kilpailukykysopimuksella. Se tuli voimaan vasta tämän vuoden alussa eikä mitään tutkimusnäyttöä ole sen vaikuttavuudesta.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan myönteisiä talousuutisia on mahdotonta ymmärtää yksipuolisesti hintakilpailukykyä painottavan selitysmallin pohjalta.

Tutkimuslaitoksen mukaan telakka-, auto- ja metsäteollisuuden myönteisten investointiuutisten uskottavin selitys löytyy muualta, esimerkiksi osaavasta työvoimasta, hyvästä alihankintaketjusta ja raaka-aineiden hyvästä saatavuudesta.

Vaikka talous nojaa vahvasti yksityiseen kulutukseen, hallitus on heikentänyt kaikkein pienituloisimpien ostovoimaa leikkaamalla sosiaalietuja sekä julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja kiky-sopimuksella. Palkat on pyritty jäädyttämään.

Heikko hallitus joutuu ensi syksynä tosipaikan eteen. Työntekijät vaativat ansaitsemiaan palkankorotuksia samaan aikaan kun hallitus tavoittelee nollaratkaisua. Se ei riitä pienipalkkaisille ja perheellisille, joita Sipilän hallitus on kurittanut eniten.

Odotettavissa on levoton syksy. Perussuomalaisten loikkareilla täydennetyllä hallituksella ei ole arvovaltaa, ja johtajuuttakin on vain nimeksi.

Miksi työntekijät kunnioittaisivat hallituksen vetoomuksia nollalinjasta? Hallitus on pettänyt omat lupauksensa. Se on kiristänyt työttömyysturvan ehtoja eikä työttömyysaste ole noussut lupauksista huolimatta. Se on syönyt myös tulevaisuuden eväitä leikkaamalla koulutuksesta ja tutkimuksesta.

On todellinen ihme, jos nykyinen hallituspohja kestää seuraaviin eduskuntavaaleihin. Se voi hajota yllättävänkin nopeasti. Hallituksella on vaikea syksy edessä.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi