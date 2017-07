Yle Kuvapalvelu

Piikkilankaa ja vapaakauppaa on fiksusti rajattu tuhti tietopaketti yhteiskunnallisesti moniongelmaisesta Meksikosta.

Pertti Pesosen suunnittelema ja ohjaama Ulkolinja-dokkari on säilyttänyt hämmästyttävän hyvin tuoreutensa: ei uskoisi, että se on tehty jo kymmenen vuotta sitten. Laiton maastamuutto on yhä arkipäivää, ja tuolloisen Bushin hallinnon muuri-suunnitelma Yhdysvaltain ja Meksikon väliselle rajalle saanut vain entistä kovempaa tuulta purjeisiinsa Trumpin valtaannousun myötä.

Pesosen taiten toteuttama dokumentti nappaa haaviinsa ison siivun yhteiskunnallista problematiikkaa. Sen juuret ovat köyhällä maaseudulla. Muuan maanviljelijä kiteyttää keskeisen ajatuksen näin: Meksiko on yhtä kuin maissi.

Laittoman siirtolaisuuden ympäriltä riisutaan salamyhkäisyyden verho.

Sen tuotannolle 1993 solmittu Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen NAFTA-vapaakauppasopimus oli viime mainitun osalta kohtalokas, osin myös katastrofaalinen. Aihetta valaisee tutkija Armando Bartra. Hän on dokumentin keskeinen opas tutustuttaessa ääripäiden maan todellisuuteen laajemminkin, esimerkkeinä vaikkapa maan väestörakenteen syvenevä vanhentuminen tai nuorten työikäisten osa – viime mainituista jopa kaksikolmasosaa ajautuu harmaalle alueelle.

Pesosen kuvausryhmä kiertää eri puolilla maata ja koukkaa myös Yhdysvaltain puolelle. Laittoman siirtolaisuuden ympäriltä riisutaan salamyhkäisyyden verho ja näytetään ilmiö kaikessa ankeudessaan, armottomuudessaan ja traagisuudessaan. Tässä suhteessa hahmottuva labyrintti on todistusvoimainen.

ILMOITUS

Laajat yhteiskuntapoliittiset kaaret ja yksilötason murheet nivoutuvat toisiinsa elimellisesti. Pesosen ansiokkaasti pohjois- ja eteläamerikkalaista todellisuutta käsitteleville dokkareille ominainen lähestymistapa on yhtä aikaa kriittinen ja empaattinen, miellyttävän humaani.

Huumeväkivalta vain syvenee Meksikossa, kertoi parin viikon takainen radiouutinen. Oscar-ehdokkuudella noteerattu Cartel Land (USA 2015) on pätevä ja paljastava dokumentti siitä pelon ilmapiiristä, jonka huumekartellien toiminta on Meksikoon luonut.

Tilanteen helpottamiseksi eräät aktiivit järjestäytyivät Michoacanin osavaltiossa lääkäri Jose Manuel Mirelesin johdolla kodinturvajoukoiksi vuonna 2013. Kuvaan kuuluivat raskas aseistus ja tarvittaessa kovat otteet, kun otettiin yhteen rikollisjoukkioiden kanssa. Matthew Heinemanin käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti antaa aiheesta konkreettista näyttöä, tapahtumien hermolla sykkivää tosielämän actionia. Yhdysvaltain puolella nousee keskushahmoksi arizonalainen Tim ”Nailer” Foley.

Dokkari seuraa läheltä kodinturvajoukkojen ei ihan ongelmattomaksi osoittautuvaa toimintaa. Samalla kuva koko valtakoneiston lävistävästä korruptoituneisuudesta saa läheltä dokumentoidun selvityksen – ei vähiten alussa ja lopussa tavattavan naamiomiehen puheiden ansiosta.

Ulkolinja: Piikkilankaa

ja vapaakauppaaTV1 to 6.7. klo 21.50, ke 12.7. klo 22.20.

Cartel LandTV2 su 9.7. klo 22.15. Areena 14 päivää.