Miss Gay Finland haluaa olla sillanrakentaja

Noora Kalpio 24-vuotias.

Miss Gay Finland 2017.

Lastenohjaaja,

työskentelee Orimattilan seurakunnassa.

Lahden Setan ja valtakunnallisen hengellisen sateenkaariyhdistys Malkuksen aktiivi.

Noora Kalpio, olet pyhäkoulun opettaja ja tuore Miss Gay Finland. Miten nämä kaksi puolta mahtuvat samaan pakettiin?

– Mä olen itse elänyt tämän asian kanssa oikein hyvin. Toki mun työhön lastenohjaajana kuuluu paljon muutakin kuin pyhäkoulu, joka on nostettu esiin.

– Meidän pitäisi kunnioittaa ja arvostaa toisiamme siten, kuinka ihmiset haluavat tulla kohdatuiksi ja nähdyiksi, omana itsenään. En näe siinä ristiriitaa, koska se oppi tulee myös Raamatusta ja kristinuskosta. Samalla se on myös inhimillinen ja maallinen hyvä ohje elämään.

– Olin aika pitkään monille työyhteisössä kaapissa enkä uskaltanut tuoda sitä itse esille. Tämän kisan myötä olen huomannut, että ehkä olen pelännyt turhaan. Se, että mun seksuaalinen suuntautuminen tulee nyt esille, ei ehkä muuta mitään.

Miksi lähdit Miss Gay Finland -kisaan mukaan?

– Olen nähnyt aika paljon ristiriitaa ja kuullut karujakin tarinoita siitä, miten sateenkaari-ihmisiä on kohdeltu kirkossa tai miten sateenkaariyhteisössä puhutaan uskonnosta ja uskonnollisuudesta. Haluan rakentaa siltaa näiden yhteisöjen väliin.

– Uskonnosta heitetään sateenkaariporukoissa aika paljon vitsiä, mikä ei kaikista tunnu kauhean kivalta. Siinä vaiheessa ei välttämättä uskalla sanoa, että hei puhutte nyt minunlaisistani ihmisiä.

– Kirkolla on instituutiona paljon petrattavaa, mutta käytännön tasolla se kohtaaminen on jopa armollisempaa.

Millä tavoin voit toimia sillanrakentajana?

– Jo sillä, että olen esillä ja teen asian näkyväksi.

– Tämä mun asema on monien mielestä ristiriitainen. Tällaisessa tilanteessa ja tällaista elämää kuitenkin moni elää. Sateenkaariväessä on monenlaisia ihmisiä, myös meitä uskovia. Sen haluan tuoda näkyväksi, ja toivottavasti se herättää keskustelua ja sitä kautta ymmärrystä.

Yksi hiertävä kysymys kirkolle on ollut tasa-arvoinen avioliittolaki. Lain tultua voimaan ongelmaksi on tullut mies- ja naisparien vihkiminen. Mitä ajattelet tästä?

– Ennen kaikkea toivon, että silloin kun asiasta keskustellaan, muistetaan että puhutaan oikeasti oikeista ihmisistä. Oikeista, tuntevista ihmisistä ja henkilökohtaisesta, isosta asiasta.

– On ok, että jotkut papit ovat vihkineet sateenkaaripareja, mutta sekin on ok, ettei ole lähdetty kapinoimaan omaa työnantajaa vastaan. Toivon, että kirkko alkaa vihkimään ja pidän sitä todennäköisenä, vaikka siihen voikin vielä mennä aikaa.

– Pidän ihan hyvänä vaihtoehtona sitä, että papeille jätetään omantunnonvapaus. En usko, että kukaan haluaa itseään vihkimään pappia, joka ei halua olla paikalla. Se on niin intiimi ja lämmin hetki, että kaikkien pitäisi olla siellä omasta tahdostaan.

