Lehtikuva/Roni Rekomaa

Sipilän hallitus joutui taipumaan soten aikataulun muutokseen.

Hallitus antaa uuden esityksen sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapaudesta ensi vuoden alussa. Maakuntavaalit siirtyvät tammikuulta presidentinvaalien yhteydestä ensi vuoden lokakuulle.

Sote- ja maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen eli vuoden myöhässä. Hallituksen esityksessä oli jo aiemmin maakunnilla mahdollisuus painavista syistä hakea jatkoaikaa vuoden 2021 alkuun saakka. Niukkakin aikalisä tulee tosi tarpeeseen, sillä aikataulua on laajasti pidetty täysin epärealistisena.

Valinnanvapaus piti alunperin toteuttaa vasta sote- ja maakuntauudistuksen etenemisen jälkeen. Keskusta ja kokoomus tekivät kuitenkin poliittisen lehmänkaupan sitomalla keskustalle tärkeät maakunnat ja kokoomuksen ajaman laajan valinnanvapauden samaan valmisteluaikatauluun.

Lakiesitys valinnanvapaudesta oli alunperin käsittämättömän heikosti valmisteltu.

Nyt pääministeri Juha Sipilä (kesk.) lupaa, että valinnanvapauslaki valmistellaan kokonaan uudestaan. Lakiesitys oli alunperin käsittämättömän heikosti valmisteltu ja osittain raakile, kun se lähetettiin lausuntokierrokselle.

Maakuntien perustamisessa isot haasteet

Sote- ja maakuntalakien käsittelyä jatketaan. Hallitus ilmoitti, että lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset. Perustuslakivaliokunta arvioi kriittisesti muun muassa toimeenpanon kiireistä aikataulua. Sen pelätään vaarantavan palvelujen yhdenvertaisuuden.

Kritiikki ei kuitenkaan ole este, vaan pikemminkin huolenilmaus sote- ja maakuntalakien toimeenpanon onnistumisesta. Valiokunta näytti vihreää valoa maakuntien perustamiselle, vaikka se lausunnossaan nosti esiin muun muassa maakuntien rahoitukseen liittyvät ongelmat.

Maakunnilla ei ole verotusoikeutta, ja niiden rahoitus perustuu valtion budjettiin ja asiakasmaksuihin. Maakuntien on luotava oma organisaationsa ja käytäntönsä ennen kuin ne pystyvät johtamaan ja valvomaan yli 17 miljardin sote-budjetin tehokasta käyttöä. Niiltä puuttuvat muun muassa yhtenäiset ITC-palvelut.

Hallituksen aikataulu valinnanvapauden valmistelussa on edelleen erittäin tiukka. Lain valmisteluun on varattu pyöreästi reilu puoli vuotta, jos esitys aiotaan saada valmiiksi ensi vuoden alkupuolella. Hallituksen on järjestettävä myös vähintään 6 – 8 viikon lausuntokierros.