Lehtikuva/Roni Rekomaa

Suomesta lähti maanantaiyönä pakkopalautuslento Afganistaniin, jossa mukana ollut 19-vuotias nuori mies sai seuraava aamuna Turun hallinto-oikeudelta kiellon pakkopalautukselle. Suomen viranomaisten huolimaton ja mahdollinen lainvastainen toiminta on saattanut nuoren miehen vaaraan.

Sunnuntaina Loimaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristanen, toimitusjohtaja Pauli Salminen ja kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä vaativat Turun hallinto-oikeutta keskeyttämään Zaki -nimisen nuoren afgaanimiehen säilöönoton ja palautuksen vedoten Maahanmuuttoviraston virheeseen kielteisessä päätöksessä.

Hallinto-oikeus reagoi kuitenkin vasta lakimiehen täytäntöönpanokieltohakemukseen, johon päätös tuli liian myöhään. Nyt 19-vuotias Zaki on Kabulissa vailla turvaverkkoa, kertoo Stop Deportations Finland -järjestö tiedotteessaan tapahtumien kulusta.

– Zaki on tällä hetkellä pienessä hotellissa suomalaisten raha-avun turvin, siellä hän voi asua jonkin aikaa, mutta hänellä ei ole mitään turvaverkkoa siellä, kertoo tiedottaja Outi Popp.

Pakkopalautuksen ehtona on lainvoimainen päätös: jos palautettava valittaa hallinto-oikeuteen, ei palautusta saa toteuttaa ennen kuin valitus on käsitelty. Poppin mukaan kyse on ennen kaikkea turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta.

– Koko järjestelmä tulisi tutkia läpikotaisin, aina Migrin tavasta tehdä päätöksiä ulkomaalaispoliisin ja juristien toimiin. Pakkopalautukset tulisi pysäyttää siksi aikaa, jotta oikeusturvan toteutuminen taataan.

Poliisin toiminta herättää huolta useissa tahoissa. Lisäksi useat asiantuntijat ovat jo pitkään vaatineet, että Maahanmuuttoviraston käytännöt ja päätökset tutkitaan ja pakkopalautukset pysäytetään, ettei ihmisiä lähetetä perusteetta vainoon tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan.

Zaki oli hakenut oleskelulupaa työn perusteella, ja hänelle oli annettu lupa olla maassa, kunnes asia on ratkaistu.

– Zakin kohdalla tapahtui juuri se pahin katastrofi, jota on pelätty. Migri on tehnyt virheellisen päätöksen, ja poliisi hätiköi ja palauttaa ihmisen, jolla on käytäntöönpanokieltopaperit käsittelyssä. Nyt ei enää voida vedota siihen, että toimitaan laillisesti, avaa Popp.

Kuka kantaa vastuun?

Myös eduskunnan ihmisoikeusverkoston puheenjohtaja Eva Biaudet vaatii Suomen viranomaisilta vastuunkantoa ja Zakin pelastamiseen johtavia toimenpiteitä. Palauttaminen täytäntöönpanokieltohakemuksen ollessa käsittelyssä on vastoin kansainvälisten sopimusten henkeä.

– Haluamme vastauksia sisäministeriöltä, Migriltä ja poliisilta, että kuinka näin voidaan toimia, sillä tässä menee ihmisten luottamus viranomaistoimintaan. Miten Suomi korjaa virheensä? kysyy Popp.

Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maantietoyksikön johtaja Hanna Helinko muistuttaa, että täytäntöönpanokelpoisuuden tarkistaminen on poliisin asia.

– Tietojen perusteella, joita meillä on turvapaikkaprosessista ja viimeisimmästä käytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta päätöksestä perustuu siihen, että henkilöä ei palautettu palautuskiellon vastaisesti kotimaahansa, vaikka keskeyttäminen annettiinkin. Tietenkin poliisi vastaa käytäntöönpanosta, ja siitä että käännytyspäätökset jotka pannaan käytäntöön ovat käytäntöönpanokelpoisia, vastaa Helinko.

Miten vastuu kannetaan Maahanmuuttoviraston puolelta?

– Migrin näkemys tässä vaiheessa asiasta olevien tietojen perusteella on, ettei hän ole hengenvaarassa Afganistanissa. Jos poliisi on tehnyt virheen, se on sitten toinen asia. Emme tässä vaiheessa ole mitenkään akuutisti lähdössä häntä sieltä hakemaan Suomeen, vastaa Helinko.

Useat tahot ovat esittäneet kysymyksiä miksi turvapaikanhakijoita suljetaan kiireellä säilöön pyhäpäivänä ja estetään heidän yhteydenpitonsa lakimieheen ja tukijoihin? Tai miksi ihmisiä haetaan vastaanottokeskuksesta koirien kanssa kiireellä, vaikka turvapaikanhakuprosessi on vielä kesken? Stop Deportations -järjestön mukaan poliisin kiirehdintä ja salaperäinen toiminta kertovat hallitsemattomasta maastapoistoprosessista, ei hallitusta, ihmis- ja perusoikeuksia kunnioittavasta lain tulkinnasta.

– Meidän ei tarvitsisi mennä osoittamaan mieltä lentokentälle, jos Suomi hoitaisi nämä asiat oikein, sanoo Popp.

Helsingin ulkomaalaispoliisin ylikomisario Liisa Lintuluotoa ei ole toistaiseksi tavoitettu kommentoimaan.