All Over Press/Tass

Kaikki yhdeksän ydinasevaltaa ovat modernisoimassa ydinaseitaan.

Ensiksi hyvät uutiset: maailmassa on nyt vähemmän ydinaseita kuin viime vuonna.

Viime vuonna ydintaistelukärkiä oli 15 395, nyt 14 935, kertoo Tukholman rauhantutkimuslaitoksen Siprin maanantaina julkaistu vuosiraportti

Sitten huonot uutiset: kaikki yhdeksän ydinasevaltaa – Yhdysvallat, Venäjä, Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea – ovat suurilla summilla modernisoimassa ydinaseitaan.

Maailman kaikista ydinkärjistä 93 prosenttia on Yhdysvalloilla ja Venäjällä.

Esimerkiksi Yhdysvaltain vuosien 2017–2026 modernisointiohjelmaan käytetään 400 miljardia dollaria.

Nykyisistä ydinkärjistä 4 150 on ”operationaalisia” eli ne on sijoitettu ohjuksiin tai niitä pidetään operationaalisten joukkojen tukikohdissa.

Loput ydinkärjet ovat joko reservissä tai ne on poistettu käytöstä ja tuhoamista odottamassa.

Eniten operationaalisia taistelukärkiä on Venäjällä, 1 950 kappaletta. Yhdysvalloilla on 1 800. Ei-operationaalisia on Venäjällä 5 050 ja Yhdysvalloilla 5 000.

Maailman kaikista ydinkärjistä 93 prosenttia on Yhdysvalloilla ja Venäjällä. Myös kokonaismäärän vähentyminen johtuu lähinnä niiden poistoista.