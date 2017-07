All Over Press / Ismo Pekkarinen

Vuoden työttömänä olleille kaavaillaan ulosoton keskeyttämistä, jotta työpaikan vastaanottaminen helpottuu.

Hallitus on lupaillut ulosotossa oleville velallisille helpotuksia työn vastaanottamiseen. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa vuoden työttömänä olleille ulosottovelallisille lykkäystä.

Työpaikan saavat voisivat halutessaan hakea lykkäystä palkan ulosmittaukseen, jos heidän nettotulonsa jäävät alhaisiksi. Tällä hetkellä ulosmittauksen piirissä ovat velalliset, joiden nettotulo on kuukaudessa enintään 1 344,60 euroa. Tähän lisätään 482,40 euroa velallisen elatuksen varassa olevan henkilön osalta.

Puoli vuotta lykkäystä

Lykkäyksen enimmäiskestoa ehdotetaan pidennettäväksi nykyisestä neljästä kuukaudesta enintään kuuteen kuukauteen. Esityksen tavoitteena on parantaa työttömien ulosottovelallisten kannustimia ottaa vastaan työtä ja helpottaa ulosottovelallisten asemaa.

Vapaakuukausi keskeyttää ulosoton. Muutos on erittäin varovainen, sillä velallisten aseman helpottamiseen on suhtauduttu nihkeästi. Helpotusten on pelätty heikentävän velanmaksumoraalia.

Ulosottomies voisi kieltäytyä lykkäyksen myöntämisestä ainoastaan, jos velalliselle on jo aiemmin myönnetty lykkäys ja uuden lykkäyksen takia velan maksu vaarantuisi olennaisesti.

Haittoja ei velkojalle eikä velalliselle

Esityksellä ei olisi velallisten kannalta haittavaikutuksia. Lykkäyskuukaudet eivät aiheuta velalliselle varattomuusestettä. Muutoksella ei arvioida olevan pitkän tähtäimen haittavaikutuksia myöskään velkojien asemaan.

Toteutuessaan muutos koskee noin tuhatta henkilöä, jotka eivät työllistyisi ilman kevennystä. Noin 1 000 – 1 500 arvioidaan olevan sellaisia, jotka olisivat työllistyneet ilman ulosoton helpotustakin. Työllisyysvaikutus olisi todennäköisesti alle tuhat henkilöä vuodessa.

Laki olisi tarkoitus saada voimaan viimeistään alkuvuonna 2018.