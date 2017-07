IPS/Ini Ekott

Viljelykasvien siemenet ovat uusin ase taistelussa islamistista Boko Haram -järjestöä vastaan Nigerian pohjoisosissa.

Pahimmin Boko Haramin julmuuksista on kärsinyt Bornon osavaltio, jossa on kahdeksan vuotta jatkuneen kriisin aikana kuollut yli 20 000 ihmistä ja yli 2 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Valtaosa lähtijöistä on maanviljelijöitä, joten alueen ruuantuotanto on kärsinyt pahoin.

Trooppisen maatalouden kansainvälinen tutkimuskeskus Iita pitää Nigeriassa päämajaansa, johon kuuluu myös 1970-luvulla perustettu mittava geenipankki. Iita on nyt lahjoittanut Bornon osavaltiolle 35 930 kiloa viljakasvien siemeniä turvaamaan uutta satokautta.

Lahjoitus sisältää seudun ilmastoon mukautettuja lajikkeita lehmänpavuista, soijapavuista, maissista, hirssistä, durrasta ja riisistä.

– Siemenet ovat runsassatoisia ja vastustuskykyisiä alueen tärkeimmille tuholaisille, kasvitaudeille ja muille vitsauksille, Iitan apulaispääjohtaja Kenton Dashiell sanoi lahjan luovutustilaisuudessa.

Iita on sitoutunut vähentämään nälkää ja köyhyyttä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Laitoksen hyvän tahdon lähettiläänä toimii Nigerian entinen presidentti Olusegun Obasanjo, joka vakuutti, että siemenet ovat arvokkainta, mitä Bornon osavaltion asukkaille on koskaan lahjoitettu.

