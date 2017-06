Yle Kuvapalvelu

Amerikkalaisen viihteen legenda pianisti Liberace (oik. Wladziu Valentino Liberace, 1919–1987) uskotteli muistelmiaan myöten etsivänsä sitä oikeaa, siis naista.

Totuus oli toinen. Liberace oli kovasti nuorempiin miehiin päin ja kuoli lopulta aidsin komplikaatioihin.

Elokuvassa Elämäni Liberacen kanssa (Behind the Candelabra, 2013) Michael Douglas näyttelee Liberacea ihan kelvollisesti, vaikkei täysin tavoitakaan esikuvan säkenöivyyttä.

Steven Soderberghin ohjaama leffa valottaa tarkemmin tähden yksityiselämää, ja tulos on tämä: Liberace edustaa rikasta amerikkalaista mauttomuutta surrealistisen häkellyttävällä tavalla. Kuvaan kuuluvat hulppeat kodit, kalliit autot, turkikset, räikeät asusteet ja nyrkin kokoiset jalokivikimallukset sormuksissa. Pianistina Liberacen taituruus on ajan myötä saanut yhä enemmän tunnustusta.

Päällisin puolin kyseessä on elämäkertafilmi, mutta yhtä hyvin myös groteski komedia tai frankensteinilainen kauhutarina: terveisiä plastiikkakirurgin vastaanotoilta! Leffa kannattaa katsoa jo arvon kirurgia esittävän Rob Lowen mainion parodisen hahmon takia.

Elokuva perustuu Liberacen rakastajana muutaman vuoden palloilleen Scott Thorsonin muistelmiin. Niiden totuusarvo suurten linjojen suhteen lienee ilmeisen tosi. Ilkeä ei leffa ole, paremminkin avoin.

Matt Damonin rehdin maalaispojan perusolemus sopii hyvin Thorsonin rooliin. Damon on elokuvan näyttelijädynamo ja tekee erittäin hyvän roolityön nuorena miehenä, joka on pian eksyksissä uusissa ympyröissä. Varsin vaikuttava on myös Debbie Reynolds Liberacen äitinä.

Elämäni Liberacen kanssa. Teema Fem pe 30.6. klo 21.00.