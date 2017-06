Lehtikuva/Timothy A. Clary

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista muistuttava Helsinki Pride päättyy sunnuntaina.

Helsinki Priden tavoitteena on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistäminen ja näkyvyyden lisääminen.

Vuoden 2017 Helsinki Priden teema ”Vapaus ja vastuu” nousee Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlasta. Tapahtuma korostaa kaikkien vapautta olla sellaisia kuin ovat, mutta muistuttaa myös ettei yhteiskuntamme vielä ole tasa-arvoinen tai yhdenvertainen kaikille.

Yksi ajankohtaisista kysymyksistä on trans-laki.

Kulunut Pride-viikko on pitänyt sisällään muun muassa keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja juhlia. Oman isomman kokonaisuutensa on muodostanut nuoremmille suunnattu Nuorten Pride.

HeSeta on järjestänyt Helsinki Pridea ja sitä edeltäneitä Vapautuspäiviä vuodesta 1991 lähtien. Tämän vuoden tapahtuman suojelija on Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar.

Kulkue Kansalaistorilta Kaivopuistoon

Pride-viikko huipentuu huomenna lauantaina järjestettävään Helsinki Pride -kulkueeseen ja Kaivopuistossa vietettävään puistojuhlaan.

Senaatintorin käytyä osallistujamäärän kasvettua ahtaaksi, kulkue lähtee nyt ensimmäistä kertaa Kansalaistorilta, Kiasman ja Musiikkitalon välistä.

Etukäteen huomiota on herättänyt muun muassa Poliisin, Kelan ja Maahanmuuttoviraston osallistuminen paraatiin yhdenvertaisuusvaltuutetun kutsumina. Tahojen, joiden koetaan ylläpitävän sortavia rakenteita juuri niitä ihmisiä kohtaan, joiden tapahtuma Pride on, on varsin suorasanaisesti ihmetelty. Migri peruikin osallistumisensa kritiikin vuoksi.

Kulkueeseen odotetaan saman verran ihmisiä kuin viime vuonna, jolloin osallistujia oli ennätysmäiset noin 35 000.

Pride-kulkue kokoontuu Kansalaistorilla lauantaina 1. heinäkuuta kello 12 ja lähtee kohti Kaivopuistoa klo 13.

Tapahtumat Facebookissa:

Pride-kulkue

Puistojuhla