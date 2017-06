Lehtikuva/Anni Reenpää

Vaatimattomuus ei kaunista uusissa kehitelmissä.

Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Kaikille tuttu perinteinen sananlasku on myös suomalaiselle tyypillinen: ei kannata yrittää mitään. Ja näitähän riittää. Ei pidä mennä merta edemmäs kalaan. Ei vanha koira istumaan opi. Kell’ onni on, se onnen kätkeköön.

Suomalaisen Työn Liitto halusi osana Suomen 100-vuotisjuhlavuotta päivittää lannistavat ja nöyryyteen sekä vaatimattomuuteen patistavat sananlaskut uuteen kannustavampaan muotoon. Kansalaiset keksivät yli 300 uutta sananlaskua, jotka henkivät reipasta kansallistunnetta.

– Suomen menestys rakennetaan eri asioista kuin sata vuotta sitten. Jatkuva kouluttautuminen, robotiikka ja suomalainen monimuotoinen työ ovat tulevaisuudessa Suomen menestyksen salaisuuksia, joita voisivat kuvastaa esimerkiksi nämä uudet suomalaisten ideoimat sananlaskut: Minkä nuorena oppii, sitä ei vanhana tarvita. Rutiinit on koneita varten, ajattelu ihmiselle. Ei työt tekemällä lopu, mutta Suomi nousee ja säilyy sopu, sanoo projektipäällikkö Merja Mantila Suomalaisen Työn Liitosta.

Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksen mukaan vain 44 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa on kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa kunnianhimoistenkin tavoitteiden toteutumisen.

Päivitetyt sananlaskut henkivät myös tämän hetkistä ajan kuvaa: Parempi yksi live ystävä kuin tuhat netissä.

