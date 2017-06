Lehtikuva/Jussi Nukari

”Puoluekokouksen valinnat olivat viesti jäsenistöltä.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vahvistui taas tiistaina yhdellä edustajalla, kun Arja Juvonen ilmoitti palaavansa siihen. Hallituksen ja opposition välisiin voimasuhteisiin asialla ei ole merkitystä, sillä Juvonen äänesti jo viime viikolla ryhmiin kuulumattomana edustajana epäluottamuslauseen puolesta. Hallituspuolueiden takana on käytännössä 104 ääntä, koska puhemies ei voi äänestää.

Juvonen erosi perussuomalaisten ryhmästä kaksi viikkoa sitten, mutta ei liittynyt loikanneiden Uusi vaihtoehto -ryhmään. Tiistaina hän tiedotti saaneensa selvyyden sille, että haluaa jatkaa perussuomalaisissa.

– Päätökseen on vaikuttanut keskustelut jäsenistön, kenttäväen, äänestäjien ja perussuomalaisen eduskuntaryhmän jäsenten kanssa. Perussuomalaisten puolue on minulle ennallaan, enkä näe ristiriitaa puolueen ja oman poliittisen agendani kanssa. Soten epävakaa tilanne tällä hetkellä korostaa entisestään sitä, että yhteisten asioiden eteen on meidän kaikkien tehtävä töitä entistäkin tiiviimmin. Siihen työhön haluan myös itse palata.

Juvonen kertoi myös selvitelleensä itselleen puoluekokouksen ja siitä seuranneen eduskuntaryhmän ja puolueen hajoamisen taustoja. Hänen mukaansa puoluekokouksen valinnat olivat viesti jäsenistöltä. Uuteen vaihtoehtoon siirtyneiden mielestä valinnat olivat ”kaappaus”.

Perussuomalaisista eronneiden Uudella vaihtoehdolla on 19 kansanedustajaa, perussuomalaisilla 17. Eronneista Veera Ruoho ei kuulu kumpaankaan.