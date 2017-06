Prometheus-leirin tuki / Milo Savolainen

Rippikoulu on lisännyt aavistuksen suosiotaan. Viime vuonna rippikoulun kävi 85,8 prosenttia suomalaisnuorista. Vastaavasti kirkkoon kuulumattomille on tarjottu vuodesta 1989 Prometheus-leirejä.

Kiinnostavatko Prometheus- eli Protu-leirit nuoria, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Aatu Komsi?

– Noin 1,5 prosenttia kustakin ikäluokasta käy Protu-leirin. Heistä joka neljäs kuuluu johonkin uskontokuntaan ja osa käy tai on käynyt rippikoulun.

– Protu-leirien suosio on kasvanut parina, kolmena vuonna. Tälle vuodelle kasvu on noin 5 prosenttia edellisvuodesta.

Mahtuvatko kaikki halukkaat mukaan?

– Perusleireille eli 14 – 15-vuotiaiden leireille on saatu mahtumaan kaikki halukkaat, vielä on auki joitakin paikkoja. Tänä vuonna järjestämme yhteensä 62 leiriä, joihin on tulossa reilut 900 osallistujaa.

– Kaksi kansainvälistä englanninkielistä leiriä ovat täysiä. Niihin tulee osallistujia eri puolilta maailmaa, jopa Aasiasta asti. Pääosalla on sukujuuria Suomessa. Leirit on tarkoitettu etenkin Suomessa asuville, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

Mistä muualla kuin Suomessa asuvat ovat kuulleet leireistä?

– Järjestömme on tehnyt parikymmentä vuotta yhteistyötä vastaavien järjestöjen kanssa eri puolilla maailmaa. Me aloitimme ensimmäisenä nuorten Prometheus-leirit. Nyt myös Ruotsissa on vastaavia. Kiinnostusta on muuallakin mm. Venäjällä ja Baskimaassa.

Mitä leireillä tehdään?

– Kun nuori tulee ventovieraiden kanssa samaan ryhmään, keskustellaan ensin, mitä on erilaisuus ja mitä samanlaisuus. Sitten keskustelemme ihmissuhteista, rakkaudesta ja miten kukin haluaisi tulla kohdelluksi. Leirillä monista asioista voi puhua turvallisemmin ja tuetummin kuin koulussa.

– Puhumme myös yhteiskunnasta, arvoista, moraalista, nuorten odotuksista sekä siitä, voidaanko mitään tietää varmuudella. Tarkoituksena on auttaa nuorta puntaroimaan omia valintojaan ja löytämään oma katsomuksensa.

Järjestätte Prometheus-leirejä myös ns. senioreille eli 16 – 20-vuotiaille sekä aikuisille eli yli 20-vuotiaille. Miksi?

– Niitä on toivottu. Monet ovat kuulleet Protu-leiristä vasta aikuisena. Vanhin leiriläisemme on ollut yli 70-vuotias.