Marja-Liisa Manka

Oppiminen on yksi tie onneen

Marja-Liisa Manka näkee kauneutta kaikkialla.

Tampereen yliopiston dosentti Marja-Liisa Manka uskoo, että onnellinen elämä on kulman takana. Aiemmin hän ei ole suostunut onnen apostoliksi, mutta nyt hän on valmis esittelemään viisi ohjetta.

Pessimisti toimittaja päätti testata, onko optimisti dosentti tosissaan.

Ensimmäinen ohje on oppia joka päivä. Mitä se on?

– Virkistää mieltä, kun löytää uusia näkökulmia ja saa sitä kautta vaihtelua elämään. Asioiden tuoreus ja uudet virikkeet virkistävät.

– Oppiminen voi olla ihan jotakin pientä. Se voi olla sitä, että tekee sellaista, mitä ei ole ennen tehnyt. Korjaa pyörän tai opettelee muita uusia taitoja. Kaikki tällainen virkistää.

Väität myös, että yhteydenpito lisää onnellisuutta. Miten niin lisää?

– Yhteydenpito toisiin ihmisiin on tärkeää. Ympärillä pitää olla ystäviä. Tällainen verkosto on jokaiselle ihmiselle tärkeä. Tämä vaatii, että meillä on aikaa muille ihmisille.

– Ihmisellä pitää olla ystäviä, koska erilaiset ihmiset pystyvät jakamaan erilaisia asioita ja eri näkökulmia. Kun ympärillä on erilaisia tyyppejä, on helpompi ymmärtää erilaisuutta. On turha juuttua omaan kuplaan.

– Kun oppii tuntemaan ”niitä toisia”, huomaa etteivät ne erilaiset niin kauheita olekaan, kuin ulkoapäin katsellen voisi kuvitella.

Mihin tarvitaan aktiivisuutta?

– Aktiivisuus on tärkeää, koska fyysisestä kunnosta on pidettävä huolta. Näin jaksaa paremmin.

– Liikunnassa kannatta valita se muoto, joka itsestä tuntuu parhaalta. Se voi yhtä hyvin olla halkojen hakkaamista tai maratonin juokseminen. Ei aktiviteetin olla kaikille sama. Joillekin se voi olla tanssia tai porraskävelyä.

Ei kai kukaan alituiseen jaksa pomppia? Ja vielä silmät auki kauneutta etsien.

– Positiivisten tunteiden ylläpitämisen taito on tärkeä. Ei se tarkoita, että joka päivä olisi hyvällä päällä. Arjesta pitää kuitenkin etsiä ja löytää ilon aiheita. Yritä havaita maailmasta jotakin hyvää, joka piristää sinua.

– Ajattele, että tänään voisin olla tyytyväinen tai kiitollinen jostakin. Kannattaa pohtia, mistä voi olla kiitollinen tai onnellinen. Kun vaihtaa näkökulmaa, voi ilahtua jostakin epätavallisesta.

– Maailmassa voi nähdä paljon hienoja yksityiskohtia, kun opettelee näkemään. Iloinen hymy vastaan tulevalta ihmiseltä voi tehdä onnelliseksi.

Ja kaiken tämän jälkeenkö pitäisi vielä heittäytyä anteliaaksi?

– Anteliaisuus on tärkeä asia. Tuntuu mukavalta tehdä toisille jotakin hyvää. Kannattaa tervehtiä ja hymyillä vastaantulijoille.

– Kannattaa katsoa ulkopuolista maailmaa, ei pelkästään sisäänpäin. Kun huomaa muut ihmiset ympäriltään, se antaa itselle valtavasti. Siinä saa takaisin jotakin.

Noudatatko itse näitä ohjeistasi?

– Tietysti noudatan! Muistan esimerkiksi syksyisen päivän, kun olin juoksemassa. Vaikka oli synkkä ja pimeä päivä, pidin silmät auki, ja yhtäkkiä huomasin ojassa kirkkaan vihreää sammalta.

Aihetta pohditaan myös Marja-Liisa Mankan teoksessa ”Stressikirja – Mistä virtaa?”.