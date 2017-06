Yle Kuvapalvelu

Parhaan dokumenttielokuvan Oscarilla palkittu Citizenfour (2014) jäljittää prosessia, joka teki Edward Snowdenista maailmankuulun tietovuotajan.

Dokkari on suoraa totuuselokuvaa puhtaimmillaan. Citizenfour on myös elokuva, jossa tärkeiden yhteiskunnallisten käytäntöjen tiimoilta sana on voimaa. Leffa muistuttaa vapaan lehdistön ja tutkivan journalismin arvosta yhtenä demokratian peruskivistä.

Tämä puoli on tullut dokumentin valmistumisen jälkeen entistäkin selvemmäksi Donald Trumpin ja hänen hengenheimolaistensa ilmestyttyä kuvioihin.

Dokumentti ei jäljitä tietovuotoa, se on alusta asti mukana tapahtumissa. Kuvaustiimi operoi hongkongilaisessa hotellihuoneessa, josta Snowdenin tie dramaattisten käänteiden jälkeen eteni Venäjälle.

Snowdenin kanssa kameran edessä ahkeroivat brittitoimittaja Ewen MacAskill ja amerikkalainen juristi ja toimittaja Glenn Greenwald. Hänen kirjoituksensa paljastuksista julkaistiin The Guardianissa. Julkistamisen aikoinaan aiheuttamasta kohusta nähdään valaisevia pätkiä muun muassa CNN-uutiskanavan lähetyksistä.

Sympaattisen vaikutelman itsestään antavan Snowdenin vilpittömyyteen on uskominen, hänen rohkeutensa on kunnioitettavaa. Hän motivoi syyt tietovuotoonsa ja tiivistää eräänlaisen tietourkinnan käytännön ytimen. Tässä tapauksessahan iso paha susi on Snowdenin entinen työnantaja NSA (National Security Agency, Kansallinen turvallisuusvirasto).

Siirroissaan tarkka ja varovainen Snowden ei päätynyt ottamaan yhteyttä ohjaaja Laura Poitrasiin sattumalta. Työnsä puolesta hän tiesi, että Poitras oli joutunut salaiselle tarkkailulistalle 2006 tehtyään dokumentin Irakin sodasta.

Dokumentin kiinnostavia hahmoja on myös maineikas tiedusteluekspertti, kryptoanalyysiin erikoistunut matemaatikko William Binney. Hän tekee tarkemmin selkoa laittomasta urkinnasta, sen taustoista ja toimintamenetelmistä.

