Naisiin kohdistuvan väkivallan kasvava vastustus kiritti lainsäädäntöä.

Argentiinassa murhataan sukupuolensa vuoksi lähes 300 naista vuodessa. Uusi laki poistaa nyt yhteisiä lapsia koskevat oikeudet henkirikoksen tehneeltä tai tilanneelta puolisolta.

Rosana Galliano ammuttiin tammikuussa 2008 Exaltación de la Cruzin kunnassa 80 kilometrin päässä Buenos Airesista. Murhan tilaajaksi todettiin naisen entinen aviomies José Arce, joka sai elinkautisen tuomion.

Arce siirrettiin tänä vuonna terveyssyistä kotiarestiin ja asuu nyt pariskunnan 12- ja 13-vuotiaiden poikien kanssa. Naisjärjestöjen mukaan Argentiinasta löytyy kymmeniä vastaavia tapauksia.

Moni menettää henkensä, vaikka on hakenut viranomaisten apua väkivallan vuoksi.

Määrät kasvussa

Koska virallisia tilastoja sukupuolensa vuoksi surmatuista naisista ei ollut, La Casa del Encuentro -järjestö ryhtyi vuonna 2008 kokoamaan lukuja tiedotusvälineistä, puheenjohtaja Ada Rico kertoo. Vuonna 2012 naismurhia löytyi 255 ja viime vuonna 290. Argentiinassa on 44 miljoonaa asukasta.

Naismurhat ovat lisääntyneet huolimatta siitä, että niitä koskevia rangaistuksia kiristettiin vuonna 2012.

Toukokuussa 2015 tapahtunut naismurha nousi valtavan huomion kohteeksi. 14-vuotias Chiara Páez katosi Santa Fen maakunnan Rufinossa. Hänet löydettiin lopulta haudattuna 16-vuotiaan poikaystävänsä isovanhempien pihalta. Poika tunnusti hakanneensa kuoliaaksi tytön, joka oli ruumiinavauksen mukaan raskaana ja ottanut aborttipillerin.

Tapaus sai sadattuhannet ihmiset osoittamaan mieltään naismurhia vastaan pääkaupungissa ja ympäri maata. Marssi on siitä lähtien toistettu vuosittain. Tänä vuonna järjestäjät muistuttivat, että yhteiskunta on laiminlyönyt naisten suojelun, koska moni menettää henkensä, vaikka on hakenut viranomaisten apua väkivallan vuoksi.

Lait kiristyvät

Mielenosoittajat vaativat myös naisten syrjinnän lopettamista työelämässä ja vapaata aborttia.

– Naisiin kohdistuva väkivalta ei vähene nopeasti, koska se liittyy kulttuuriin, joka arvostaa kaikilla elämänaloilla miehiä enemmän kuin naisia, Naistutkimuksen säätiötä (Feim) johtava lääkäri Mabel Bianco sanoo.

Argentiinan kongressi hyväksyi toukokuun lopussa lain, joka riistää vanhemmuuden puolisonsa murhaan osalliselta. Sama koskee miestä tai naista, joka tekee seksuaalista väkivaltaa tai tuottaa vakavia vammoja puolisolleen tai lapselleen.

Samalla aloitettiin kahden muun aiheeseen liittyvän lakiesityksen käsittely. Yksi lupaa valtion tukea naisille, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia muuttaa pois väkivaltaisen puolison luota, ja toinen koskee murhatun äidin lapsia hoitavien perheiden auttamista.

