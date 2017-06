Pyynikin kesäteatteri/Leena Klemelä

Pyynikin kesäteatterissa koetaan komeaa laulua, vahvoja naisia ja viuhuvia viikatteita.

Kiitos Pyynikin kesäteatterin, jouduin kertaamaan kulttuurihistoriaa. Etukäteen mielikuvani Niskavuoren tarinasta oli tämä: Tauno Palo pelehtii naisten ja pullon kanssa ja vaimo pitää taloa ja kulisseja pystyssä.

Jokin tässä kuvassa kuitenkin häiritsi eikä asettunut aikajanalle. Eikä ihme, sillä Tauno Palo on näytellyt Niskavuori-elokuvissa sekä Juhani Niskavuorta (joka rakastaa vaimonsa lisäksi Malviina-piikaa) että Juhanin poikaa Aarnea (joka rakastaa vaimonsa lisäksi Ilona-opettajaa).

Pyynikillä ilta on naisten: Loviisan (Maria Pere), Hetan (Petra Karjalainen) ja Malviinan (Elina Keinonen).

Emännän roolissa vastuu puristaa puvun kaulusta myöten.

Juhani (Mikko Nousiainen) jää auttamatta varjoon, kun Niskavuoren naiset taistelevat rakkaudesta, vallasta ja aitan avaimista.

Loviisa on näytelmän alkaessa nauravainen nuori emäntä, jonka tanssiaskel on kepeä. Loppua kohden sävyt synkkenevät niin Loviisan lauluissa kuin asuissakin. Emännän roolissa vastuu puristaa puvun kaulusta myöten.

ILMOITUS

Vakavan draaman sovitus musiikkinäytelmäksi toimii, ainakin tässä kesäteatterikontekstissa. Hella Wuolijoen 1880-luvulle sijoittuvaa tarinaa kuljetetaan luontevasti tekstin ja musiikin vuoropuheluna.

Juhanin, Loviisan ja Malviinan kolmiodraama koskettaa. Metsistä kaikuva laulu nostattaa ihokarvoja, hyvällä tavalla. Juhanin ruikutus naistensa välissä ärsyttää ja kaikille näytelmän naisille soisi vapautta ja rakkautta. Heidän tilansa elämässä on kovin kapea.

Koko näyttämöllä nähtävä joukko on taitavaa. Illan komiikkaosuus on varattu lähinnä Niskavuorella vierailevalle ruotsinkieliselle eliitille. Heillä on pröystäilevät asut ja naisilla hipsterilasit silmillään.

Saagaensemblen musiikki ja erityisesti sen kuoro-osuudet soivat kesäillassa komeasti, vaikka yhdistävä lanka hämäläisen suvun tarinan ja etnokaikujen välillä jääkin ehkä hieman ohueksi.

Tanssikohtauksissa viuhuvat viikatteet ja Joonas Mikkilän johtaman bändin ohella kohtauksia säestää linnunlaulu. Pyörivä katsomo ja Pyhäjärvelle avautuva suomalaistakin suomalaisempi maisema viimeistelevät kesäteatterielämyksen.

Wuolijoessa lienee ollut ennustajankin vikaa. Kun Suomalaisen puolueen johtohahmot kokoontuvat Niskavuorella, Juhani kättelee vaimoaan. Elettä ihmetellään avioparille outona. Ja jossain taustalla kummittelee jalkavaimo isännän lapsen kanssa.

Hella Wuolijoki: Niskavuoren nuori emäntä. Sovitus ja ohjaus: Miika Muranen. Pyynikin kesä-teatteri, Tampere. Esitykset 12. elokuuta saakka.