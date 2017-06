Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sote-uudistukseen liittyvä esitys valinnanvapausjärjestelmäksi on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä niin asiantuntijoilta kuin poliitikoilta. Siihen kohdistuu myös poikkeuksellisen kova poliittinen paine.

Suomeksi sanottuna kyse on julkisten hyvinvointipalveluiden laajamittaisesta yhtiöittämisestä ja ulkoistamisesta.

Valinnanvapaus oli yksi hallituksen syksyllä 2015 tekemän sote-lehmänkaupan ydinkysymyksistä. Petteri Orpo on ”hallituskriisin” jälkeenkin linjannut lehmänkaupan olevan yhä voimassa: ilman valinnanvapautta ei tule maakuntahallintoa, ja ilman maakuntauudistusta koko sote kaatuu.

Outo näytelmä on meneillään perustuslakivaliokunnassa.

Syy tiukkuudelle on ilmeinen: kokoomukselle ei tule toista tilaisuutta ajaa läpi näin suurta mullistusta maamme sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Edellisellä hallituskaudella kokoomus jäi yksin vaatimaan palveluiden markkinaehtoistamista parlamentaarisessa sote-ryhmässä. Tällä kertaa hallituspohja mahdollistaa lehmänkaupan: keskustalle maakuntahallinto on tärkeämpi kuin julkisten hyvinvointipalveluiden tulevaisuus, ja perussuomalaisilla ei ole mielipidettä tässäkään asiassa.

Julkisten palveluiden avaaminen monikansallisten yritysten verorahoitteiseksi bisnekseksi on kokoomuslaisten märkä unelma. Kyse on arviolta noin kymmenen miljardin euron arvoisten markkinoiden luomisesta.

ILMOITUS

Hallituspuolueet ovat valmiita istuttamaan valiokuntia vaikka koko kesän. Tämäkin osoittaa, millainen hinku hallituksella on saada mallinsa hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman vähäisellä julkisella keskustelulla, poikkeuksellisen voimakkaasta arvostelusta huolimatta.

Toinen outo näytelmä on meneillään perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta on käsitellyt sotea helmikuusta lähtien, ja sen on määrä saada lausuntonsa valmiiksi juhannuksen jälkeisellä viikolla. Lausunnolla on suuri merkitys erityisesti valinnanvapausmallin jatkon kannalta.

Perustuslakivaliokunnan tehtävä on arvioida hallituksen esityksiä perustuslaillisesta näkökulmasta, ei tehdä politiikkaa. Siksi on äärimmäisen huolestuttavaa, että kokoomus vaihtaa edustajansa Anne-Mari Virolaisesta Ben Zyskowicziin juuri, kun valiokunta on viimeistelemässä lausuntoaan.

Edustajan vaihto näin kriittisessä vaiheessa keskeisen esityksen käsittelyä on hyvin poikkeuksellista ja herää kysymys, pyrkiikö kokoomus vaikuttamaan lausunnon sisältöön.

Sote-uudistuksen ongelmiin olisi helppo ratkaisu: hallitus vetää valinnanvapausesityksensä pois. Maakuntahallinto tarjoaisi hyvän lähtökohdan rakentaa Kainuun soten ja Eksoten kaltaisia, julkisten palveluiden integraatioon perustuvia kokonaisuuksia. Tältä pohjalta voitaisiin lähteä ratkomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden todellisia ongelmia, kuten liian korkeita asiakasmaksuja ja eri palvelutahojen puutteellisesta yhteistyöstä johtuvaa jonotusta.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja.