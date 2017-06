Lehtikuva/Markku Ulander

Keskustelu ei voi kulkea vain idealismin tasolla, toteaa keskustan presidenttiehdokas.

Maahanmuuttokeskustelussa puhutaan jatkuvasti kahdesta ääripäästä. Sanotaan, että toinen ovat rasistit, toinen äärisuvaitsevat. Viimeksi asiaan otti kantaa vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto, joka tosin muutti kirjoitetun puheen ”ääripään” puheessaan polarisaatioksi.

– Kun maahanmuuttokeskustelu on näin polarisoitunutta, on vaikea käydä sellaista keskustelua, jota nyt tarvitsisimme. On totta, että meidän joukossamme on turvapaikanhakijoita, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia. On naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Nämä ongelmat pitää kohdata – myöntää, että joitakin ongelmia on tullut, on rikollista toimintaa. Siihen pitää puuttua, Haavisto sanoi vihreiden puoluekokouksessa.

Mikä on se ”suvaitseva ääripää”, sitä määrittelee keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen blogissaan torstaina.

”Suojelua hädänalaisille tarjoava inhimillinen linja on humaani ja vastaa useimpien suomalaisten oikeustajua. Se vastaa omaakin arvomaailmaani. Ääripäätä edustaa muun muassa yritys estää palautuslento”, Vanhanen kirjoittaa.

Ei hinnalla millä hyvänsä



Hänen mukaansa ongelma syntyy ”oikeastaan siitä, kun hinnalla millä hyvänsä auttamista sovelletaan isossa mittakaavassa”.

”Jos pyrkimys auttaa kaikkia parempaa elämää etsiviä ei ole ääri-inhimillisyyttä, on se ainakin epärealistisuutta. Tähän joku voisi vastata, ettei yhden palautuslennon estäminen ole yritys pelastaa kaikkia turvapaikanhakijoita. Oleellista on kuitenkin nähdä toiminnan logiikka: se tarkoittaisi lainvoimaisten päätösten pyörtämistä ja koko turvapaikkapolitiikan perusteiden murtamista. Ei millään länsimaalla ole yhteiskunnan vakauden näkökulmasta mahdollista säätää ensin lakeja sekä kriteereitä ja sitten rikkoa niitä.”

Hintalapusta voitava puhua



Vanhanen väittää, että monen arvomaailmaan ”istuisi varmasti sekin”, että kaikki sotilaallisessa konfliktissa olevat maat julistettaisiin varmuuden vuoksi turvattomiksi ja kaikille niistä tuleville myönnettäisiin kansainvälistä suojelua.

”Tähän sisältyy mielestäni hinnalla millä hyvänsä auttamisen suurin problematiikka: tulisimme muodostaneeksi rakenteen, joka kannustaisi uusiin kansanvaelluksiin.”

Vanhasen mukaan keskustelu ei voi kulkea vain idealismin tasolla, vaan ratkaisuehdotusten tulee olla pantavissa täytäntöön. Maahanmuuton hintalapun sanominenkaan ei saa olla epäkorrektia.

Hallituksen maahanmuuttopolitiikassa Vanhanen kritisoi perheenyhdistämiskriteerien tiukentumista.

Kiintiöpakolaisten määrää hän lisäisi EU:n kokonaisratkaisun yhteydessä eikä Suomen yksittäisellä päätöksellä.