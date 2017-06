Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Sipilän joukkojen etumatka kapeni jo yhdellä. Lisää siirtymiä odotetaan ensi viikolla.

Nyt menee jännäksi. Pääministeri Juha Sipilä selvitti viime viikolla yhden hallituskriisin, mutta jo ensi viikolla voi tulla uusi – tällä kertaa lopullinen.

Hallituksen kannatus sulaa eduskunnassa sen näkökulmasta uhkaavasti. Torstaina Kike Elomaa palasi takaisin perussuomalaisiin uudesta vaihtoehdosta. Kun lisäksi uutta vaihtoehtoa edustava puhemies Maria Lohela ei voi äänestää, on hallituspuolueiden kannatus käytännössä 104 edustajaa.

Oppositiossa on Elomaan ratkaisun jälkeen ainakin 93 edustajaa. Ainakin siksi, että kaksi perussuomalaisista eronnutta muodostaa oman yhden naisen ryhmänsä.

Voimasuhteet voivat muuttua jälleen ensi viikolla, sillä perussuomalaisten eduskuntaryhmästä eronnut Arja Juvonen harkitsee paluuta. Hän on kertonut eronneensa, koska sosiaali- ja terveysasioiden osaamista ei arvosteta puolueessa.

– Ensimmäistä kertaa on tullut arvostusta sille. Ensimmäistä kertaa on sanottu, että sote-osaamistasi kaivataan puolueessa. Se lämmittää todella paljon mieltä, Juvonen sanoo Verkkouutisissa.

Edellistä puoluejohtoa hän moittii siitä, ettei se kiertänyt kenttää niin kuin olisi pitänyt.

Juvosen lisäksi perussuomalaisista eronnut Veera Ruoho muodostaa tällä hetkellä oman ryhmänsä.

Sote-ratkaisu ensi viikolla



Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vihjaili torstaina, että paluumuuttajia voi tulla lisää. Hän antoi kansanedustajille aikaa kesäkuun eli ensi viikon loppuun palata puolueeseen, jolloin heitä ei eroteta.

Halla-aho sanoi, että hallitus voi kaatua myös sote-uudistukseen. Senkin kannalta yksi kohtalonhetki on ensi viikolla, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa. Iltalehti ja Helsingin Sanomat ovat kertoneet, että valiokunnassa kuullut asiantuntijat ovat olleet erittäin kriittisiä kokoomukselle tärkeän valinnanvapausmallin suhteen.

Perustuslakivaliokunnassa vallitsevan kritiikin takia sosiaali- ja terveysministeriössä on jo alettu valmistella muutoksia valinnanvapausmalliin, kertoi Iltalehti viime viikonloppuna.

Ilman valinnanvapautta ei tule keskustalle tärkeää maakuntamallia, on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanonut monta kertaa. Kokoomus nosti jo Ben Zyskowicin valiokunnan varajäseneksi vahtimaan uudistusta, mutta auttaako sekään?

Perustuslakivaliokunnassa ei normaalisti politikoida, vaan arvioidaan hallitusten esitysten perustuslain mukaisuutta tiukan juridisesti. Miten hallitusyhteistyö kestää, jos keskustan edustajat pitäytyvät tässä roolissa kokoomuksen suhmuroinnista huolimatta?

Keskustassa kapinamieltä



Keskustalla on ainakin paineita kirkastaa profiiliaan. Iltalehden juhannusnumerossaan julkistaman tutkimuksen mukaan keskustassa kytee kapina. Puolueen kannatus on pudonnut eduskuntavaaleista neljä prosenttiyksikköä ja tutkimuksen tausta-aineistosta selviää, miksi: puoluetta 2015 äänestäneistä vain 61 prosenttia äänestäisi sitä nyt. Suurin siirtymä on tapahtunut niiden joukkoon, jotka eivät osaa sanoa, ketä äänestäisivät. He ovat katsomossa seuraamassa, millaiseksi puoleen markkinahenkiseksi yltynyt meno kehittyy.

Apua ei kristillisistäkään



Sipilä voisi yrittää pelastautumista avaamalla sittenkin hallitusneuvottelut ainakin krisitillisdemokraattien kanssa. RKP:n mahtuminen samaan hallitukseen Timo Soinin kanssa olisi liian uskomaton mielipideloikka.

Mutta ei taida onnistua sittenkään, vaan vastassa on taas sote-ongelma.

– Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy niihin asiantuntijanäkemyksiin, joiden mukaan hallituksen nyt ajama sote-uudistuksen malli ei vähennä hyvinvointieroja, totesi Päivi Räsänen lähetekeskustelussa kolmisen kuukautta sitten.

Puolueelle tuskin maistuisi myöskään hallitusryhmien juuri sopima alkoholilain uudistus.

Eduskunnan kesätauko alkaa viikon kuluttua. Jos sitä ennen ei rysähdä, niin syksyllä Sipilällä on pitelemistä, että hän on edelleen pääministeri eikä vain puheenjohtaja Sipilä. Ja jos niin kävisi, niin hän olisi pian ex-puheenjohtaja.

Turbulenssia on nyt muuallakin kuin juhannussäässä.