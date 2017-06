Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Suomen miesten maajoukkueen noidankehä pyörii yhä villimmin. Kotitappio Ukrainalle MM-karsinnoista oli normaalia suorittamista, mutta sen sijaan Liechtensteinin kanssa harjoitusottelussa nyhjätty tasapeli oli floppaus millä mittarilla vain.

Mutta onko Suomen pitkällinen konttaus suuri salajuoni? Ehkä Suomen joukkue on hakeutunut tarkoituksella karsintalohkonsa häntäpäähän taistelemaan tiukasti viimeisestä sijasta Kosovon kanssa? Viime vuosien surkea menestys on nimittäin luonut pohjan Suomen parhaalle mahdollisuudelle päästä arvokisoihin pitkään aikaan. Miksi?

Taustalla on syksyllä 2018 monien turhiksi kokemat harjoitusottelut korvaava, Uefan käynnistämä Kansojen liiga. Siinä kaikkiaan 55 eurooppalaista futismaata jaetaan tason mukaan divisiooniin.

Sinivalkoista paitaa kantavat pelaajat ovat niukkojen tappioiden erikoismiehiä.

A-divisioonassa pelaavat maanosan parhaat ja D-divisioonassa vääntävät rupusakit. Jokainen divisioona jaetaan neljään alkulohkoon, joiden voittajat pelaavat jatkopelit divisioonan mestaruuteen saakka. Jutun juonena on se, että vuoden 2020 EM-kisoihin pääsee mukaan 20 maata edelleen tavalliseen tapaan pelattavien karsintojen kautta, mutta takaportti avautuu myös kunkin Kansojen liigan divisioonan parhaalle maalle. Näin ollen ainakin yksi Euroopan huonoimmista futismaista pääsee varmuudella EM-kisoihin.

Euroopan maista muun muassa Viro, Liettua ja Kypros huitelevat edellämme Fifa-rankingissa. Tämän hetken Suomi voi hyvinkin pelata Kansojen liigan D-divisioonassa. Siinä väännetään Fär-saarten, Gibraltarin ja San Marinon kanssa, jotka tuskin vetäisivät kovin suuria massoja katsomaan Huuhkajien pelejä. Niiltä on paljon todennäköisempää napata pisteitä kuin esimerkiksi C-divisioonassa mahdollisesti pelaavilta Romanialta tai Norjalta.

Toki Suomi on onnistunut kompuroimaan viime vuosina milloin mitäkin lilliputtia vastaan, joten mikään varma nakki ei D-divisioonakaan ole.

Lisäksi on syytä muistaa, että edellisen kerran kisapaikkaa Suomelle povattiin EM-kisojen laajentuessa vuonna 2016. Vihkoon meni sekin arvio.

Tuhkan sirottelua päälle korostaa sekin vähemmän vaihtoehtoinen fakta, että Suomi on voittanut karsintaottelun viimeksi liki kaksi vuotta sitten. On muuten huomattava, että sinivalkoista paitaa kantavat pelaajat ovat niukkojen tappioiden erikoismiehiä, koska neljä MM-karsintatappiota viidestä on tullut yhdellä maalilla.

EM-kisat mullistuvat varsin paljon vuonna 2020 pelattavaan turnaukseen, jossa on peräti 13 isäntämaata Englannista Azerbaidžaniin. Tämä on varsin kummallinen päätös, eikä jatkossa pääse syntymään mitään erityistä turnaustunnelmaa.

Päätöksestä iloitsevat tosin ainakin halpalentoyhtiöiden pomot, ja totta toisaalta on sekin, että kisainfrastruktuuriin edellytettävät kovat panostukset voivat viedä monelta maalta intoa järjestää tätä mittelöä.

Aiemmin kisoja oli kyllä jaettu kolme kertaa kahden maan kesken. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä Puolan ja Ukrainan vuonna 2012 isännöimä turnaus.

Toki Suomi voi edelleen päästä EM-kisoihin karsintojenkin kautta, ainakin teoreettisessa mielessä. Tosin suurta vaaraa siitä tuskin on tulevaisuudessakaan. Nykyäänkin maajoukkue ottaa kuokkaansa karsinnoissa nyt kohdattavilta Islannilta, Kroatialta ja Turkilta ilman myyräntyötä. Siksi Kansojen liiga on ainoa realistinen mahdollisuus Suomelle nousta jalkapallokansojen arvokisakansakunnaksi muiden joukkoon.

Juhannuksena ei futista Suomessa pelata, joten vakiorivin pelit ovat ensi viikon alkupuolella. IFK Mariehamn ja FC Inter ottavat mittaa kärkipään taistossa, johon hallitsevat mestarit tulevat suosikkina. Saarelaiset eivät kuitenkaan ole kulkeneet voitosta voittoon. Esimerkiksi viime viikolla tulikuuma PS Kemi nappasi Mariehamnilta ensimmäiset pisteet koskaan. Tosin vastassa olevat Shefki Kuqin suojatit ovat pelanneet yhtä ailahtelevaisesti, eivätkä ole kyenneet ottamaan vielä kahta peräkkäistä voittoa. Lähdetään ykkösestä, joka varmistetaan nyt kakkosella.

Sarjaporrasta alempaa nostetaan esiin FF Jaron ja OPS:n ottelu. Kotijoukkueen pelaajien väitetään huudelleen rasistisuuksia puolitoista viikkoa sitten pelatussa Gnistan-ottelussa. Toivottavasti asia saadaan selvitettyä nopeasti ja asianosaisille langetetaan tarvittavan tiukat sanktiot, jos typeryyksiä todella on tapahtunut.

Palloliiton tuomiota odotellessa itse ottelussa Jaro on suosikki. Vaihtelevaisesti pelannut OPS hävisi viikko sitten toiselle keskipohjalaisseuralle KPV:lle 4-2. Pistepottia ei tule Pietarsaarestakaan. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy tiistaina 27.6. klo 18.28. Kyseessä on bonuskierros, joten kuhunkin voittoluokkaan lisätään 75 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1(X), 2, 1, 1(2), 1, 1, 2, 1(X), 1, 1(2), X, X(2)