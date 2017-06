Amerikkalainen romanttinen draamakomedia Up in the Air (2009) on näppärä, ajan hermolla sykkivä kuvaus sekä rakastamisen vaikeudesta että kapitalismin realiteeteista, menestymisestä ja menetyksistä. Ohjaaja Jason Reitman on tehnyt käsikirjoituksen Sheldon Turnerin kanssa. Pohjana on Walter Kirnin romaani.

Ihmisten työssä ja lemmen poluilla tapahtuu asioita, joissa on kirjaimellisesti elämä pelissä. Tässä mielessä leffa tavoittaa osuvasti yleispäteviä ja yleismaailmallisia tuntoja. Bittersweet eli ”katkeransuloinen” havainnollistuu mallikkaasti: kepeän pinnan alla välkkyy hyvinkin kovia juttuja, kun elämä kirpaisee, viiltää ja jotkut myös pettää.

Näyttelijävalintoja ja kohtausten kestoa myöten hyvin toteutetuissa irtisanomisepisodeissa on yllättävänkin lujaa emotionaalista potkua. Näiltä osin leffa on vankka ajankuvaus. Tarinassa on hyvä tunteikkuuden ja kyynisyyden jännite. Helppoon nyyhkeeseen ei sorruta edes päätöskohtauksessa. Päinvastoin, lopetus on oikeastaan yllättävänkin tiukka: niin lähellä, ja niin kaukana.

Miespääosan George Clooney on paitsi reissumies reppuineen, myös ja ennen kaikkea yrityssaneerauksen ammattilainen. Clooneyn tavoin keskeisten naisroolien Vera Farmiga ja Anna Kendrick ovat hyvässä vedossa. Kolmikon työskentelyä on ilo seurata.

Up in the Air

Nelonen ke 21.6. klo 21.00.