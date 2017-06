Lehtikuva/Markku Ulander

SOS-hallituksen toiminta on alusta alkaen, mutta erityisesti kuluvan vuoden aikana ollut häpeilemätöntä oman edun tavoittelua ja suomalaisen sivistysvaltion periaatteita halveksivaa. Sata vuotta täyttävän Suomen demokratian uskottavuudesta ei ole enää juuri mitään jäljellä, ja viimeisetkin rippeet ovat kovaa vauhtia katoamassa. Uudet vaalit ovat ainoa tapa palauttaa kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään, jonka porvarihallitus on tahrannut jo liian monessa skandaalissa.

Suomen poliitikkojen selkärankaa on tähän asti ollut mahdollista valvoa edes jossain määrin. Poliitikkojen omistuskytkökset yrityksiin ovat olleet selvitettävissä Suomen Arvopaperikeskuksesta. SOS-hallitukselle se, että Suomen laki antaa poliisille, verottajalle ja toimittajille keinot selvittää päättäjien eturistiriidat ja muiden rikkaiden veronkiertoyritykset liian helposti, on ilmeisesti ollut ylitsepääsemätön ongelma. Tälle tuli ”onneksi” loppu viime kuussa kun hallintarekisteri ajettiin äkkipakolla läpi. Jatkossa kukaan meistä ei tiedä, kuka poliitikkomme on ostanut.

Hallintarekisteri on vain yksi esimerkki nykyhallituksen monista hankkeista ja lakimuutoksista, jotka ovat laiskan uutisoinnin takia jääneet suurelta yleisöltä paljolti pimentoon. Ken tietää, ehkä asiaan on vaikuttanut Sipilän kaverin ja Ylen entisen päätoimittajan Atte Jääskeläisen suosiollinen avustus, jonka ansiosta Suomi putosi maailman lehdistönvapauden kärkisijalta.

Perussuomalaisten puoluekokouksesta seurannut teatteri ei kuitenkaan ole voinut jäädä keneltäkään huomaamatta. Hallituksessa on nyt uusi ryhmittymä, jonka ministeripaikat eivät vastaa ryhmän kokoa, joka ei ole rekisteröitynyt puolueeksi ja jonka todelliset tarkoitusperät ovat yksi iso kysymysmerkki. Yhtä ongelmallista on, että hallituspuolue voi ylipäänsä hajota kahtia ja hallitus jatkaa siitä huolimatta toimintaansa kuin mitään ei olisi tapahtunut.

– Kansalaisen ”kuluttajansuoja” demokratiassa on pahasti koetuksella, kun merkittävä määrä kansanedustajia voi irtisanoutua kaikista periaatteista, joiden perusteella heidät on eduskuntaan valittu, kritisoi Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Ira Vainikainen.

Viimeisen naulan hallituksen arkkuun lyö kuitenkin Sipilän avoin tunnustus siitä, kuinka perussuomalaisten hajoaminen ja hallituksen pelastaminen sen avulla oli täysin harkittu, kansan harhauttamiseen tähtäävä peliliike.

Meillä Vasemmistonuorissa ei noin yleisesti juuri ole luottoa porvaripuolueisiin. Silti monet meistäkin uskoivat vielä maanantaina lehdistössä liikkuvaan tarinaan hajoavasta hallituksesta ja tuloksesta, jota kukaan ei odottanut. Emme tulleet edes ajatelleeksi, että Sipilän johtama Suomen hallitus menisi näin kyynisellä ja kansaa halveksivalla tavalla äärimmäisyyksiin turvatakseen valta-asemansa.

Meitä vasemmistolaisia syytetään usein kaiken vastustamisesta. Näinä aikoina se pitää paikkansa. Jos Suomessa on meidän elinaikanamme kertaakaan ollut poliittinen ilmapiiri, jota sietää vastustaa ja hallitus, jolle kuuluu lyödä kapuloita rattaisiin aina kun mahdollista, se on nyt. Lupaamme jatkossakin vastustaa porvarihallituksen politiikkaa.

Keski-Suomen Vasemmistonuoret vaatii uusia eduskuntavaaleja ainoana lääkkeenä vallitsevaan demokratiavajeeseen ja kansan ja hallituksen väliseen luottamuspulaan.

Iiro Uusitalo

Keski-Suomen Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Ira Vainikainen

Vasemmistonuorten hallituksen jäsen