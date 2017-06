Lehtikuva/Mohammed Huwais

Sodassa käytetään suomalaisia panssariajoneuvoja?

Aikooko hallitus peruuttaa tai edes keskeyttää vientiluvat Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan? Tätä kysyy vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen. Hän on huolissaan Jemenin tilanteesta ja Suomen aseviennistä, joka kohdistuu Jemenissä sotiviin maihin.

Sarkkinen jätti keskiviikkona aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Arabikevään kuohunnasta alkunsa saanut Jemenin sota on aiheuttanut Arabian niemimaan köyhimmässä maassa humanitaarisen katastrofin, joka syvenee päivä päivältä. YK:n mukaan pommitukset ovat kohdistuneet ”laajasti ja järjestelmällisesti” siviileihin.

– Suomen tulee edesauttaa poliittisen ratkaisun aikaansaamista Jemenissä, eikä tukea sotatoimia viemällä aseita konfliktin osapuolille, Sarkkinen sanoo.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on sotinut maaliskuusta 2015 lähtien Jemenin shiialaisia huthikapinallisia vastaan osana Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa. Vuonna 2015 Suomi vei aseita Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan yli 30 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi marraskuussa 2015 valtionyhtiö Patria Oyj:lle myönnettiin lupa panssariajoneuvojen vientiin Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Jemenissä on myös Yhdistyneiden arabiemiirikuntien maajoukkoja, joten on ilmeistä, että suomalaisia panssariajoneuvoja voidaan käyttää sodassa.

Vienti EU:n kannan vastaista



Suomen asevientiä säätelevät kansallisen lainsäädännön lisäksi kansainväliset sopimukset, joista tärkeimpiä ovat Euroopan unionin yhteinen kanta ja YK:n asekauppasopimus. Euroopan unionin yhteinen kanta edellyttää, ettei aseille saa antaa vientilupaa, jos asevienti tapahtuu maahan, jossa on ”aseellinen konflikti tai sellaisen todennäköisyys”

Euroopan unionin yhteinen kanta edellyttää myös, ettei asevientilupia myönnetä maihin joissa on todettu vakavia ihmisoikeusloukkauksia, tai joissa on vaarana, että myytäviä sotatarvikkeita voitaisiin käyttää sortotoimiin. Kummatkin näistä ehdoista täyttyvät Arabiemiraattien ja Saudi-Arabian kohdalla, Sarkkinen toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Euroopan parlamentti on asettunut keväällä 2016 tukemaan asevientikieltoa Saudi-Arabiaan ja esimerkiksi Ruotsi, Iso-Britannia ja Saksa ovat tiukentaneet linjaansa alueen asevientiin.

Sarkkinen kysyy, aikooko hallitus peruuttaa tai edes keskeyttää vientiluvat Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan.

Korkeimman tason hätätila



Jemen tarvitsi ulkopuolista ruoka-apua jo ennen kuin sisällissota alkoi noin kaksi vuotta sitten. Sota on pahentanut humanitaarista tilannetta katastrofaaliseksi. Jemenissä humanitaarisen avun tarpeessa on noin 80 prosenttia väestöstä, yhteensä 18,8 miljoonaa ihmistä. YK ja kansainväliset avustusjärjestöt ovat julistaneet Jemeniin korkeimman tason hätätilan.

– Tilanne Jemenissä muuttuu koko ajan huonompaan suuntaan. Saudi-Arabian sotatoimet ovat vain pahentaneet tilannetta entisestään. Suomen ei pidä aseistaa konfliktin osapuolia vaan edesauttaa sodan loppumista ja auttaa siviilejä, Sarkkinen vaatii.