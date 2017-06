Aistien Talo

Seksuaalisuudella on suuri merkitys siihen, voinko hyvin

Kirjailija-tutkija on aitiopaikalla tehdessään seksityötä.

Tietokirjailija ja kouluttaja Tiia Forsström, ent. Aarnipuu, aloitti seksialan yrittäjänä pari vuotta sitten puolisonsa Jounin kanssa. Hän arvioi olevansa tutkijana ja kirjailijana aitiopaikalla seksuaalisuuden kirjon suhteen.

– Asiakastapaamisten kautta tulee sellainen skaala seksuaalisuutta näkyville, että ei voi kuvitellakaan liittyen seksiin, seksitapoihin ja niiden toteuttamiseen, ihmisten suhteessa omaan kehoon, sukupuoleen, fantasiamaailmaan, haaveisiin, normeihin, mielikuviin.

Elinvoimaa

Hän muistuttaa, että ihmisen seksuaalisuus ei ole vain seksin harjoittamista.

– Seksuaalisuus on äärettömän keskeinen osa ihmisenä olemista ja parhaimmillaan suuri elämänvoima ja ilo ja nautinto. Se liittyy ihmissuhteisiin, lisääntymiseen, valtaan. Seksuaalisuuteeni vaikuttaa paitsi henkilöhistoriani ja vanhemmiltani saamani kasvatus, myös kaikki se, mitä aiheesta tässä kulttuurissa puhutaan ja miten sitä halutaan rajoittaa tai ohjailla.

Hän toteaa Suomen tilanteen olevan kohtuullinen.

– Silti meillä on pitkä matka siihen, että lähtökohtaisesti tunnistettaisiin seksuaaliterveyden ja seksuaalisen merkitys hyvinvoinnille. Näin on vaikka tiedämme, kuinka suuri merkitys suhteella omaan kehoon ja sukupuoli-identiteettiin tai muiden ihmisten kohtaamisella on siihen, voinko hyvin, olenko työkykyinen, kykenevä vanhempi tai miten kohtaan ihmiset. Se vaikuttaa kaikkeen.

Eriparisuutta

Forsström muistuttaa olevan enemmän kuin tavallista, että parisuhteessa on eriparisuutta haluamisen kanssa.

– Usein pariskunnat ratkaisevat sen niin, että molemmat tulevat vastaan ja pystyvät elämään tilanteen kanssa. Mutta jos ollaan hyvin eripariset, täytyy se ratkaista muulla tavalla.

Näin on, koska seksuaalisuuttaan on syytä voida toteuttaa.

– On usein seurauksia, joiden ei tunnista liittyvän seksuaalisuuteen: epämääräistä masennusta, ahdistusta tai muuta huonovointisuutta. Pahimmillaan seuraa itseinhoa ja häpeää ja häpeähän on tunne, jota kaikki yritämme kaikin keinoin välttää, koska se peittää kaiken alleen ja on mahdoton kantaa. Osa meistä peittää sen töillä, osa alkoholilla, osa sillä että vaipuu masennukseen.

Forsström kertoo tiestään seksialan yrittäjäksi juhannuksena Kansan Uutisten Viikkolehdessä.