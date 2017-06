Kapina Productions

Niskavuori-näytelmät täyttävät taas kesäteattereiden lavat ja katsomot. Järvenpään kesäteatterin Niskavuoren nuori emäntä on päivitetty musiikin avulla.

Järvenpään kesäteatterin Niskavuoren nuori emäntä -näytelmässä tunnelma on juuri sellainen, kuin kesäteatterissa pitää ollakin. Linnut laulavat ja ötökät surisevat, lavalla ollaan ja liikutaan suurieleisesti ja ympäröivä vehreä luonto luo oivat puitteet Niskavuoresta metsään juoksemisella ja järveen menemiselle.

Lija Fischerin ohjaama Niskavuoren nuori emäntä on tuore tulkinta tutusta Hella Wuolijoen näytelmästä. Fischer on yrittänyt nostaa esille tekstin humoristisempaa puolta. Sisällöllisesti raskaat Niskavuoret eivät ole kaikkein helpompia näytelmiä tehtäväksi tai katsottavaksi, joten Fischerin yritys on kunnioitettava. Keveyttä on haettu dialogin kautta, mutta myös musiikillisesti, Järvenpään kesäteatterin niskavuoritulkinta onkin hyvin musiikkipitoinen.

Rakkautta ja rahaa

Niskavuoreen naidaan rahasta ei rakkaudesta.

Niskavuoren nuori emäntä on aikajanallisesti Wuolijoen kirjoittaman sarjan ensimmäinen osa. Rikas Saaroisten Loviisa (Paula Peltola) naidaan Niskavuorelle rahojensa vuoksi. Nuorelle emännälle käy aika pian selväksi, että aviomies Juhani (Mikko Korhonen) on rakastunut meijerskä Malviinaan (Nita Laine) ja heillä on yhteinen lapsikin. Asian tultua ilmi Loviisa nappaa oman lapsensa kainaloon ja juoksee metsään, josta häntä sitten etsitään kissojen ja koirien kera. Takaisin palattuaan Loviisa aloittaa kasvunsa vahvaksi emännäksi, jota eivät ulkoisesti tunteet hetkauta. Hän lähettää Malviinan pois ja alkaa johtamaan talon asioita. Niskavuoren nuoressa emännässä yhtenä juonena kulkee suomalaisuusaate ja kansallinen herääminen. Juhanilla on paikka valtiopäivillä, mutta siitä huolimatta kaiken ylijäävän ajan mies käyttää löytääkseen Malviinan.

Musiikkinäytelmä

Näytelmän kevennyksenä käytetään tuttuja musiikkikappaleita, joilla samalla pyritään kiinnittämään näytelmä nykyaikaan sopivammaksi. Enemmän tai vähemmän uudelleen sovitettuna on mukana muun muassa Kikan Sukkula Venukseen, YUP:n Herrasmiehet, Haloo Helsingin Huuda ja Cheekin Kuka muu muka.

Parasta musiikillista antia ovat kuitenkin Petra Lampisen säveltämät runot, Anna Erämajan Mä haluun häät, Eino Leinon Rakkauden laulu ja Edith Södergranin Elämä. Nita Laineen esittämä Elämä on koko näytelmän hienoin ja koskettavin kohtaus kaikessa herkkävireisyydessään. Sävelletyt runot myös kannattelevat näytelmää ja antavat sille lisää sisältöä ja ilmaa.

Niskavuoren nuori emäntä lepää Paula Peltolan ja Nita Laineen ja Hetaa näyttelevät Katja Hyry-Heikkilän hartioilla. Miehet ovat näytelmässä lähinnä statisteina, kuten niskavuorelaiseen maailmankuvaan toki sopiikin.

Yhtenäistävä puvustus

Näyttämöllä on joukkokohtauksissa paljon väkeä. Niskavuorelaisten yhtenäisyyttä on haettu sillä, että isäntäväki pukeutuu punamustaruudullisiin paitoihin ja palkolliset punaiseen väriin sekä lintukuvioihin. Pääsääntöisesti tämä helpottaakin näytelmän seuraamista.

Lavastus on kekseliästä ja minimalistista. Etenkin liikutettavilla raameilla luodut muuttuvat tilat, joilla luodaan suljettuja huoneita ovat toimiva ratkaisu.

Kaiken kaikkiaan Järvenpään kesäteatterin Niskavuoren nuori emäntä on kunnianhimoinen esitys, jolla pyritään tuomaan tuttuun tarinaan uutta kulmaa.

Järvenpään teatteri. Niskavuoren nuori emäntä. Käsikirjoitus: Hella Wuolijoki. Ohjaus: Lija Fischer. Musiikki: Petra Lampinen. Skenografia: Veera-Maija Murtola. Rooleissa: Paula Peltola, Mikko Korhonen, Nita Laine, Auli Suojanen, Katja Hyry-Heikkilä, Markus Peltola, Janina Jääskeläinen, Jarmo Holttinen, Anja Veck, Lassi Videnius, Jaakko Kuusela, Marja Parviala.