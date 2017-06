Lehtikuva/Ahmad Al-Rubaye

Noin 50 000 lasta on taistelujen keskellä hyökkäyksen alettua sunnuntaina Mosulin vanhaankaupunkiin.

Pelastakaa lapset -järjestö on huolissaan Mosulin lasten tilanteesta.

Taistelujen siirtyessä vanhan kaupungin tiheään asutuille kaduille, konfliktin osapuolten tulisi järjestön mukaan toteuttaa kaikki mahdolliset varotoimet siviiliuhrien minimoimiseksi ja pidättäytyä käyttämästä pommeja ja muita räjähteitä, jotka väistämättä tappavat siviilejä, myös lapsia.

− Taisteluiden kiihtyessä vanhankaupungin kapeilla kaduilla lapset ovat vaarojen ympäröimiä eikä heillä ole pääsyä suojaan tai pakoon. Heiltä on ruoka ja vesi loppumassa, ja he kohtaavat väkivaltaa kaikkialla. Tykistötulen ja pommien vaikutus on yhä tappavampi, jolloin lapset ovat yhä suuremmassa vaarassa, sanoo Pelastakaa Lasten Ana Locsin järjestön tiedotteessa.

Taistelut kiihtyvät vanhankaupungin kapeilla kaduilla

Satatuhatta siviiliä loukussa

Noin 100 000 siviilin, joista puolet on lapsia, uskotaan edelleen olevan satimessa Mosulin vanhassakaupungissa ja vaarassa tulla käytetyksi ihmiskilpinä.

Monet perheet eivät ole voineet paeta raskaiden pommitusten sekä Isisin tarkka-ampujien, miinojen ja räjähteiden vuoksi. Siviiliväestölle on avattava turvalliset poistumisväylät kaupungista, Pelastakaa Lapset vaatii.

Lukemattomat siviilit ovat kuolleet hyökkäyksen käynnistyttyä Mosulin läntisissä osissa helmikuussa. Lähes 700 000 ihmistä on tähän mennessä paennut kaupungista. Tuhansien kotien ja enemmän kuin 700 koulun uskotaan tuhoutuneen.

Mosulin ympärillä olevat leirit ovat jo täynnä, ja avustusjärjestöt yrittävät parhaansa mukaan huolehtia kaikista uusista tulijoista. Pelastakaa Lapset toimittaa puhdasta vettä ja muuta hätä-apua tuhansille taisteluja paenneille, mutta varoittaa, että avun tarve tulee todennäköisesti vain kasvamaan.