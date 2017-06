All Over Press / imago sport

Magnus Carlsenin ote on lipsunut koko alkuvuoden.

Lauantaina Norjan Stavangerissa päättynyt turnaus oli todennäköisesti vuoden vahvin lajissaan: turnaukseen osallistuneet kymmenen pelaajaa ovat kaikki kesäkuun elo-listalla 12 parhaan joukossa.

Magnus Carlsen oli turnauksen ennakkosuosikki, mutta maailmanmestarin ote on lipsuillut tänä vuonna ja haastajat ovat aina nälkäisiä. Carlsenin kehitys on mennyt jopa hivenen taaksepäin. Hän sijoittui ex-maailmanmestari Vishy Anandin kanssa jaetulle toiseksi viimeiselle sijalle, joka on norjalaiselle ehdoton pohjanoteeraus.

Levon Aronian jatkoi Stavangerissa Saksan Grenke -turnauksen linjoilla: kun Aronianilla kulkee, hän on vaikeasti pysäytettävä pelaaja. Stavangerissa hänen saldonsa 6/9 vaati kolme voittoa ja tasurit muista peleistä.

Alkuun turnausta johtanut Hikaru Nakamura ei säilyttänyt hyvää virettään turnauksen loppuun. Nakamura tuli kuitenkin toiseksi tuloksella 5/9 jaettuaan kakkospaikan hyvän turnauksen pelanneen ex-maailmanmestari Vladimir Kramnikin kanssa.

Aronianin voitoista hienoin (tosin voitto Kramnikista oli myös looginen, varma esitys) oli neljännen kierroksen peli Carlsenia vastaan: Aronian uhrasi jo varhaisessa vaiheessa kvaliteetin ja sotilaan saaden tällä operaatiolla tila- ja kehitysedun, jonka hän mallikkaasti realisoi. Kyseinen peli on hieno esimerkki teemasta ’asemallinen laadunuhraus’, jonka suosija oli muun muassa Tigran Petrosjan, vuosien 1963 – 1969 maailmanmestari.

Toivottavasti Aronian pääsee tuleviin MM-ehdokas -otteluihin mukaan, sen verran pirteitä hänen esityksensä ovat tänä vuonna olleet.

Stavangerin turnaus ja sen tulokset varmistivat viimeksi kuluneen vuoden tapahtumia: maailmanmestari Carlsen ei ole ylivoimainen vaan ’yksi monista’, tosin yhä se ykkönen niin rankingin kuin titteleiden valossa, mutta muut shakkikärjen pelaajat ratsastavat jo sujuvasti norjalaisen rinnalla, laukaten välillä ohikin.