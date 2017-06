Jussi Joentausta

Girls Film! Tytöiksi identifioituville suunnattu viikon mittainen elokuvatyöpaja järjestettiin Helsingissä koulujen ensimmäisellä kesälomaviikolla. Kurssi huipentui elokuvateatteri Orionissa järjestettyyn näytökseen, jossa esitettiin viikon aikana syntyneet lyhyt-elokuvat. Työpajan järjesti elokuvantekijöiden yhteisö Euphoria Borealis ry.

Girls Film! -työpajassa tarjotaan tytöille turvallinen tila toteuttaa luovuuttaan. Samalla heitä rohkaistaan hakeutumaan voimakkaasti miesvaltaiselle alalle.

Nuorten toimintakeskus Hapen neljännessä kerroksessa on sähköinen tunnelma. Käytävillä tehdään kärrynpyöriä, mutta hämärässä huoneessa, suurten tietokonenäyttöjen äärellä työskennellään keskittyneesti. Tekeillä on neljä lyhytelokuvaa.

Toisessa huoneessa jotkut syövät välipalaa, toiset pitävät taukoa editoinnista ja loikoilevat säkkituoleilla.

Seinälle liimattuihin muistilappuihin on kirjattu kurssin ensimmäisenä päivänä siihen liittyviä odotuksia. Ystäviä ja uusia kokemuksia toivotaan, yksinjäämistä pelätään.

– Luennot olleet tosi kiinnostavia ja olen oppinut tosi paljon erityisesti kameran kanssa työskentelystä. Olen näytellyt aiemmin, mutta kuvaamisesta en tiennyt juuri mitään, kertoo 12-vuotias Ranja Omaheimo, yksi Girls Film! -kurssin nuorimmista osallistujista.

15-vuotias Aylin Yildiz kertoo olevansa kiinnostunut koko prosessista, jota elokuvan valmistuminen vaatii. Eniten uutta hän sanoo oppineensa käsikirjoittamisesta.

– Täällä on käyty myös tosi mielenkiintoisia keskusteluja esimerkiksi naisten mediarepresentaatiosta.

Työpaja muistuttaakin myös siitä, että mitä enemmän naistekijöitä on käsikirjoittajina, ohjaajina tai jossain muussa roolissa kameran takana, sitä enemmän myös tarinankerronta saa naisnäkökulmaa.

Tyttöjen kesken toimii

Heti työpajan ensimmäisenä päivänä osallistujat ryhmäytyivät ja alkoivat kehitellä lyhytelokuvaideoitaan.

– Oli kivaa, miten idea syntyi ryhmässä, keskustelemalla. Tähän asti olen tehnyt videoita niin, että teen alusta loppuun kaiken itse. Nyt on pitänyt opetella myös luopumaan ideoista ja tekemään kompromisseja, kuvailee Aylin Yildiz.

Työpajassa on perehdytty käsikirjoittamisen, kuvauksen ja leikkauksen perusteisiin.

– On ollut hieno nähdä, miten tytöt saavat oivalluksia ja sitten haluavat oppia lisää ja saada lisää tietoa. He virittävät keskustelua ja kysyvät paljon ja soveltavat hienosti heti oppimaansa, kertoo käsikirjoittaja ja ohjaaja Riitta Ryhtä, työpajan tuottaja.

Ryhtä osallistui yhdessä Karoliina Gröndahlin ja seitsemän suomalaistytön kanssa viime vuonna Girls film -työpajaan Islannissa. Sieltä konsepti tuotiin Suomeen ja Helsinkiin.

– Tytöiltä itseltään tulee palautetta, että on paljon helpompaa kun poikia ei ole mukana, että saa tehdä ja osallistua monipuolisemmin.

– Esimerkiksi meidän koulu AV-ryhmässä on lähinnä poikia enkä ole ikinä uskaltanut siksi hakea siihen, sanoo Aylin Yildiz.

Pajan tarkoitus onkin näyttää, ettei elokuva-ala ole pelkästään poikien juttu ja rohkaista tyttöjä elokuvallisen ilmaisun pariin.

Kurssilla tuotantokoordinaattorina toimiva Kaisu Suopanki kertoo, kuinka osallistujille on löytynyt erilaisia, yllättäviäkin rooleja. Hirveä häslääjä on osoittautunut johdonmukaiseksi ja rauhalliseksi ohjaajaksi ja ujon tytön itseluottamus on kasvanut kohisten, kun tämä on huomannut pärjäävänsä ison kameran kanssa.

Esikuvat ja mallit tärkeitä

– Elokuva-ala on voimakkaasti miesvaltainen. Itse kelläkin alalla toimivalla naisella on kokemusta siitä, että omaa ammattitaitoa on kyseenalaistettu. Epäillään vaikka sitä, mahtaako naiskuvaaja jaksaa nostaa kameraansa, kertoo Riitta Ryhtä.

– Naiset päätyvät usein sitten vaikkapa järjestämään festivaaleja ja tekemään muuta tuotannollista sen sijaan että toimisivat taiteellisissa tehtävissä ohjaajina, leikkaajina ja kuvaajina. Juuri näistä ryhmistä oli mahtava pyytää tänne rohkaisevia esimerkkejä.

Ohjaajan työstä kurssilla kertoi Hannaleena Hauru, näyttelijän Krista Kosonen. Muina opettajina toimivat kuvaaja Katri Koppanen ja leikkaaja Magdalena Spiik. Lisäksi Jenni Koski Women in Film and Television Finlandista puhui elokuvan naiskuvasta. Esikuvat ja samaistumisen mallit ovat tärkeitä, myös fiktion tasolla.

– Fantasiasarjassa Once upon a time eli Olipa kerran, on monta vahvaa naishahmoa, mä tykkään siitä tosi paljon, kertoo Ranja.

Aylinilla tulee ensimmäisenä mieleen Netflix-sarja Stranger things.

– Sen yksi päähenkilöistä on Eleven, jolla on supervoimia ja jota näyttelee Millie Bobbie Brown.

