Lehtikuva/Stringer

Donald Trumpin Lähi-idän kiertue sai häntä tyydyttäneen tuloksen: kaikkein taantumuksellisimmat arabimaat ryhmittäytyivät vähän modernimman pienen valtion kimppuun tukahduttaakseen vapaamman keskustelun. Joukko suuria maita siis solmii liiton pientä, riippumatonta naapurimaata vastaan yrittäen kuristaa sen, ja ”maailmanpoliisi” Yhdysvallat kannustaa niitä siihen. Trump oli ylpeä: Lähi-idän matka kannatti tehdä, kun tuloksena oli tällainen operaatio.

Qatar on Arabian niemimaan valtio, jolla on maapallon korkein tulo per capita, koska maa jakaa Iranin kanssa valtavan luonnonkaasuesiintymän Persianlahden pohjalla ja on suurin luonnonkaasun viejä. Nämä tulot takaavat varsinaisille kansalaisille huolettoman olon, ei tarvitse tehdä työtä jos ei halua.

Fyysisestä ja huoltotyöstä vastaavat Aasiasta tuodut huonopalkkaiset, jotka eivät voi lähteä Qatarista ilman maastapoistumisviisumia. Tulevia jalkapallon MM-kisoja varten rakennetaan stadioneja hyvin alkeellisella työturvallisuustasolla. Koska näitä töitä tekevät siirtotyöläiset, heidän turvallisuudestaan ei välitetä.

Qatarin vastustajat vaativat Al Jazeeran sulkemista.

Qatar on siis kaikkea muuta kuin ihannevaltio. Sitä murskaamaan lähtenyt joukko on kuitenkin vielä kauhistuttavampi. Siinä pääasiassa Arabian niemimaan suuret heimopäälliköiden hallitsemat maat, Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat sekä Bahrain, ovat liittoutuneet Qatarin politiikan kuohitsemiseksi.

Arabiemiirikunnat, jonka pääkaupunki on Abu Dhabi, on käynnistänyt tämän prosessin. Niemimaan valtioista Kuwait ja Oman pysyttelevät sivussa. Mukaansa niemimaan kolmikko on saanut Egyptin, joka vaatii loppua Muslimiveljeskunnan tukemiselle.

ILMOITUS

Muslimiveljeskunta, islamilaisen maailman tärkeimpiä kansainvälisiä järjestöjä, perustettiin Egyptissä vuonna 1928. Silloin se oli kohtuullisen radikaali järjestö, joka seuraavina vuosikymmeninä aika ajoin pohti aseellista taistelua islamin puolesta. Koskaan se ei kuitenkaan lähtenyt sille tielle.

Egypti oli pitkään upseerien johtama maa ja Muslimiveljeskunta oli tärkein siviilijärjestö, joka välillä kiellettiin. Tuhansia jäseniä vangittiin. Hosni Mubarakin hallinnon kaaduttua 2011 veljeskunta sallittiin ja sen muodostama Vapaus- ja oikeuspuolue sai suuren vaikutusvallan parlamentissa.

Puolueen ehdokas Mohammed Morsi valittiin seuraavana vuonna presidentiksi. Hänen hallintoaan arvosteltiin kuitenkin liiallisesta uskonnollisuudesta ja heinäkuussa 2013 armeija, johtajanaan Abdel Fattah al Sisi, otti vallan.

Muslimiveljeskuntia on perustettu moneen maahan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on vannoutunut Muslimiveljeskunnan kannattaja, vaikka Turkin maallinen valtiomuoto ei anna tilaa sellaiseen toimintaan. Erdoğan onkin viime päivien kiistassa antanut tukensa Qatarille.

Arabien tiukan vaatimuslistan kärkeen on laitettu Muslimiveljeskunnan edusmiesten häätö Qatarista. Sinne on asettunut muualla vainottujen järjestöjen (entisiä) johtajia, jotka nyt joutuvat jatkamaan matkaansa. Samoin arabiliittolaiset vaativat taloudellisen tuen lopettamista liian radikaaleille järjestöille, kuten Gazaa hallitsevalle palestiinalaiselle Hamasille.

Mutta tämä ei riitä. Qatarin pitäisi myös siirtyä samanlaiseen sisäpolitiikkaan kun sanelijamaat. Ei saisi tehdä päätöksiä esimerkiksi sillä perusteella, että yleinen keskustelu haluaa niitä, tai että demokratia ja sananvapaus edellyttävät niitä.

Sen vuoksi ne vaativat Al Jazeeran televisiokanavien sulkemista. Tämä alun perin Qatarin johdon perustama mediayhtiö on itsenäistynyt, mutta toimii jakautuneena: arabiankielinen palvelu on konservatiivinen, englanninkielinen liberaali. Nyt vaaditaan Qatarilta Al Jazeeran sulkemista, koska se herättää keskustelua – mikä on vanhoillisille piireille sietämätöntä.

Ufuk Ulutas Turkin johtoa lähellä olevasta SETA- ajatushautomosta sanoo hallitusta lähellä olevalle Sabah-lehdelle, että erityisesti Arabiemiirikuntien ja Qatarin välillä käydään kamppailua arabikevään peruuttamisesta. Qatarin johto hyväksyi 2011–2012 eri arabimaissa tapahtuneen politiikan nykyaikaistamisen, mutta nyt maan viholliset haluavat perua tämän Qatarin osalta (heidän omissa valtakunnissaan ei nykyaikaistamista koskaan tapahtunutkaan). Nyt on Ulutasin mukaan käynnistynyt status quo -kevät, jonka pitäisi palauttaa vanha malli. Merkkejä siitä on jo näkynyt esimerkiksi Egyptissä ja Libyassa.

Samaan aikaan Arabiemiirikuntien Washingtonin suurlähettilään sähköisen arkiston hakkerointi on paljastanut hänen hallituksensa aktiivisen osallistumisen myös muihin salaliittoihin. Se tuki Turkin vallankaappausyrityksen heinäkuussa 2016, ja sillä on läheiset suhteet Yhdysvaltojen äärioikeiston ja Israelin yhteiseen ajatuspajaan FDD. Ajatuspajan johtava edustaja John Hannah on ahkerasti kirjoittanut näistä asioista Foreign Policy -lehteen ja osoittanut olevansa yhtä vanhoillinen kuin Arabian niemimaan kapeakatseisimmat edustajat.