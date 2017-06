Lehtikuva/Drew Angerer

Yhdysvallat on kautta vuosien arvostellut kehitysmaita lapsiavioliittojen sallimisesta, mutta alaikäisten naittaminen on yllättävän yleistä ja monin paikoin laillista myös Yhdysvalloissa.

Arviolta 250 000 alaikäistä meni naimisin Yhdysvalloissa vuosina 2000 – 2010, lapsiliittoja vastustava Unchained at Last -järjestö sanoo. Sen selvityksen mukaan jopa 12-vuotiaita tyttöjä naitettiin esimerkiksi Alaskassa, Louisianassa ja Etelä-Carolinassa.

Lapsiliittojen kärkiosavaltioita on Texas, jossa avioitui lähes 40 000 alaikäistä vuosina 2000 – 2014, raportoi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava The Tahirih Justice Center.

Yhdysvaltain osavaltioista 27 ei aseta ikärajaa avioitumiselle. Siellä, missä ikäraja on 18, laki sallii poikkeukset erikoisluvalla. New Yorkin osavaltiossa on käsittelyssä lakiesitys alaikärajan nostamisesta 14:stä 17:ään. New Hampshiressa korotus torjuttiin ja ikäraja on 13.

Valtaosa avioon joutuneista on tyttöjä, ja useimmiten heidät naitetaan huomattavasti vanhemmalle miehelle. Selvitysten mukaan sitä tapahtuu uskonnosta ja etnisestä taustasta riippumatta.

– Tilanne on järkyttävä. Lapsiavioliiton seuraukset ovat yhtä ikäviä New Yorkissa kuin Keski-Afrikan tasavallassakin, Human Rights Watchin vanhempi tutkija Heather Barr kommentoi.

Lapsiavioliitoista seuraa usein koulunkäynnin keskeytyminen sekä köyhyyttä, terveysongelmia ja altistumista perheväkivallalle. Kyse on tyttöjen ihmisoikeuksista, Barr korostaa.

