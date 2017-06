Jussi Joentausta

”Poikkeaa yleisestä periaatteesta, jonka mukaan oikeasta työstä maksetaan oikea palkka.”

Hallitus esittää työelämäkokeilua, joka kohdistuu kuntouttavan työtoiminnan lain piiriin kuuluvat työttömiin. Heidät voitaisiin ohjata karenssin uhalla palkattomaan työhön yrityksiin jopa puolen vuoden ajaksi.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan mukaan työelämäkokeiluun liittyy merkittäviä väärinkäytön riskejä.

”Tiedämme, että kuntouttavaa työtoimintaa ja sen velvoittavuutta on Suomessa laajalti väärinkäytetty määräämällä kuntouttavaan työtoimintaan myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät sinne lain mukaan kuulu. Työkykyisillä työttömillä teetetään esimerkiksi yritysten tilaustöitä palkattomana työtoimintana, joka horjuttaa paitsi työttömien luottamusta viranomaisiin, myös markkinoiden kilpailutasapainoa”, Kontula kirjoittaa työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön jättämässään vastalauseessa.

Hän toteaa, että jos työelämäkokeiluun ryhdyttäisiin rekrytoimaan työttömiä kuntouttavan työtoiminnan kohderyhmää laajemmin, olisi kokeilupaikkojen löytäminen tietysti helpompaa.

”Tuottava ilmaistyö kelpaa varmasti monelle työpaikalle. Työelämäkokeilun osana olisikin siis aktiivisesti etsittävä keinoja väärinkäytön ehkäisemiseksi.”

Oikea palkka oikeasta työstä



Kontulan mukaan työelämäkokeilu poikkeaa julkisten työvoimapalvelujen yleisestä periaatteesta, jonka mukaan oikeasta työstä maksetaan oikea palkka.

”Viime vuosien aikana työvoimapalveluissa on luovuttu ilmaistyön muodoista oikeilla työpaikoilla tapahtuvassa työssä. Vajaatyökykyisten tai työttömyyden stigmatisoimien ihmisten työelämään pääsyä on sen sijaan haluttu helpottaa palkkatuella, joka kompensoi työnantajalle palkkaamisen riskejä ja/tai työntekijän alempaa tuottavuutta. Poikkeukset tähän sääntöön on tarkoin rajattu.”

Se, että työntekijä myy aikaansa korvausta vastaan, on Kontulan mukaan työmarkkinoiden koko idea. Ketään ei tule pakottaa minimisosiaaliturvan menetyksellä uhaten työskentelemään toiselle palkatta. Mikäli työttömille halutaan järjestää palkattomia kokeilujaksoja aidoissa työympäristöissä, on näiden oltava työttömälle vapaaehtoisia, Kontula edellyttää.

Ay-liike puhuu orjatyöstä



Työelämäkokeilua on vastustettu ay-liikkeessä puhumalla siitä orjatyönä. Kaksi viikkoa sitten Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Satu Taavitsainen sanoi, että työttömät ovat todella kyllästyneitä ainaisiin palkattomiin työkokeiluihin, työharjoitteluihin ja kursseihin, jotka eivät johda mihinkään.

– Näillä ilmaistöillä ei pysty itseään elättämään, eikä niistä kerry eläkettä. Palkkatukirahojen määrän lisääminen olisi ainoa oikea ja järjellinen vaikuttava toimenpide. Tällöin ihmiset pääsisivät oikeisiin töihin työehtosopimusten mukaisilla palkoilla.