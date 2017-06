Lehtikuva/Linda Manner

Terrorismin uhka kohonnut, seurannassa 350 henkilöä.

Suojelupoliisi on kohottanut Suomea koskevan terrorismin uhka-arviota. Neliportaisella asteikolla se on toiseksi alimmalla tasolla ”kohonnut”. Uhkaa ovat nostaneet Suomen profiilin vahvistuminen radikaali-islamistisessa propagandassa ja terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden yhä vakavammat kytkökset terroristiseen toimintaan.

Supon uhka-arviossa merkittävimmän terrorismin uhkan Suomessa muodostavat edelleen yksittäiset toimijat tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta tai terroristijärjestöjen kehotuksista. Näillä henkilöillä on todennäköisesti joko suoria tai välillisiä yhteyksiä radikaali-islamistisiin verkostoihin tai järjestöihin.

Suojelupoliisi tiedotti keskiviikkona, että sen tietoon on tullut aiempaa vakavampia terrorismiin kytkeytyviä suunnitelmia ja hankkeita Suomessa. Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on noussut erityisesti ISILissä (Isis) merkittäviin asemiin, ja heillä on laaja suhdeverkosto järjestön sisällä.

Suomea vastaan kehotetaan iskemään



Suojelupoliisin terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on noin 350. Kohdehenkilöiden määrä on kasvanut erityisesti viime vuosina, ja vuodesta 2012 kasvua on noin 80 prosenttia.

Radikalisoitumisen sekä uusien verkostojen paljastumisen seurauksena tämänkaltaisen kehityksen arvioidaan jatkuvan.

Määrällisen kasvun ohella Supo pitää kohdehenkilöiden sidoksia terroristiseen toimintaan yhä suorempina ja vakavampina. Yhä suurempi osa heistä on joko osallistunut aseelliseen konfliktiin, ilmaissut halua osallistua aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta.

Suomen profiili radikaali-islamistisessa propagandassa on vahvistunut. Suomi nähdään osana länsimaita ja ISILin vastaista liittoumaa. Propagandaa tuotetaan suomeksi ja suunnataan Suomea vastaan. Siinä kehotetaan iskuihin Suomessa.