Tuomas Talvila

Vuokatin kesäpäivillä rokataan, tanssitaan ja urheillaan. Tietotekniikkanörteille olisi järjestössä kysyntää.

– Itsenäisyytemme sata vuotta on itse asiassa lyhyt ajanjakso. Useimpien meidän isovanhemmat ovat syntyneet aivan itsenäisyytemme alkuvaiheessa tai keisarillisen Suomen aivan loppuvaiheessa. Heidän ja teidän työllä on suomalainen hyvinvointivaltio rakennettu. Isovanhempamme halusivat, että tulevilla sukupolvilla olisi paremmin kuin heillä itsellään oli ollut. Sen varaan hyvinvointivaltion rakentaminen pohjasi.

Näin totesi Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen Eläkeläiset ry:n kesäpäivien avajaisissa Vuokatissa tiistaina. Kesäpäivien teemana on ”Suomi 100 – Työllä rakennettu.” Kainuulaisten eläkeläisjärjestöjen esityksiin painottunutta ohjelmistoa isännöi itse Konsta Pylkkänen.

Korhonen muistutti, että hyvinvointivaltion periaatteena on ollut, että ketään ei jätetä.

Tässä voisi olla hyvä syy osallistua eläkeläisjärjestön toimintaan vetämällä vaikka nörttikerhoa.

– Nyt tämä periaate on musertumassa. Markkinaehtoista soten toimintamallia tarjotaan niille, joilla on varaa ostaa palveluja. Meidän Eläkeläiset ry:n lähtökohta on se, että huolehdimme vähävaraisista ihmisistä. Jokaisella on oikeus turvattuun elämään jokaisessa elämän vaiheessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät saa olla rahastuksen kohteita. Pitäkäämme siis yhteisvastuusta huolta, Korhonen totesi.

Rokkibändi kesäpäivien uutuus



Vuokatin kolme päivää kestäville kesäpäiville osallistuu yli 1 900 eläkeläistä eri puolilta Suomea. Tarjolla on lähes 30 eri tapahtumaa. Musiikillisiin yhteisesiintymisiin osallistuu 150 henkeä, voimisteluun sata, kansantansseihin 110, sekä senioritansseihin 80 henkeä. Lisäksi on tarjolla lukuisia pienryhmien, kuorojen, runonlausujien ja sketsien esittäjien ohjelmanumeroita.

Eläkeläiset ry:n järjestösihteeri Tiina Rajalan mukaan Vuokatin kesäpäivät ovat eräänlainen pienimuotoinen Kaustinen. Kesäpäivien ohjelmisto on kattava katsaus järjestön kulttuuritoiminnasta. Uutuutena on järjestön oma rokkibändi.

– Se on aito rokkibändi, koska muutama laulu, kuten Proud Mary esitetään englanniksi. Pääosin bändin ohjelmisto koostuu 1970-luvun suomipopista. Rokkibändi valmistautui esiintymiseen koko talven usealla kurssilla. Lisäksi keskiviikon iltamatanssit soittaa meidän oma Lauri Luttisen kesäpäiväorkesteri.

Nyrkkeilyä, kävelyä, pyöräilyä



Rajalan mukaan perinteisten esitysten lisäksi uutta on myös Kari ”Tumi” Turusen vetämä nyrkkeilypaja.

– Myös Kävelypässit ovat esillä ensimmäistä kertaa sekä pyöräilijät, jotka polkivat Vuokattiin eri puolilta Suomea, muun muassa Raisiosta. Tietokilpailu sai myös suuren suosion.

Rajala korostaa, että varsinainen uutuus Eläkeläiset ry:n toiminnassa on kolmivuotinen Verkko ja vempaimet hallintaan -hanke.

– Hanke on valtakunnallinen, ikääntyneelle väestölle suunnattu tieto- ja viestintätekniikkahanke, joka toteutetaan RAY-/STEA-rahoituksen turvin.

Rajala huomauttaa, että nuoremmat eläkeläiset eivät ole oikein halukkaita osallistumaan järjestötoimintaan, mutta tietotekniikkapuolella puuhaa kyllä riittäisi.

– Tässä voisi olla hyvä syy osallistua eläkeläisjärjestön toimintaan vetämällä vaikka nörttikerhoa, Rajala toteaa.

Kesäpäivien päätöspäivänä torstaina Suomi 100 – työllä rakennettu -juhlassa juhlapuhujana on europarlamentaarikko Merja Kyllönen.