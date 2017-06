UP/Mika Peltonen

Kotouttamisessa opitaan myös töissä tarvittavaa suomea.

Suomeen tulevien maahanmuuttajien kotouttaminen toimii tutkija Simo Ahon mukaan kohtalaisesti.

Hänen tutkimuksensa mukaan työvoimapoliittisena koulutuksena annettava ammatillinen koulutus ja palkkatuki ovat tehokkaimpia toimenpiteitä maahanmuuttajien työllistämiseksi avoimille työmarkkinoille.

– Tulos on sama kuin ns. valtaväestöllä. Ongelmana kuitenkin on, että maahanmuuttajiin näitä toimenpiteitä on käytetty paljon vähemmän niiden tutkitusta tehokkuudesta huolimatta, Aho totesi työ- ja elinkeinoministeriön seminaarissa Helsingissä tiistaina.

Kotouttamiskoulutuksessa opitaan suomea

Kotouttamisen tutkimuskeskuksen kehittämispäällikön Annika Forsanderin mukaan kouluttamispolitiikassa on tapahtumassa suunnanmuutos ammatillisen koulutuksen, työelämäorientaation ja kotouttavien elementtien yhdistämisessä.

– Perusteluksi suunnanmuutokselle ei kelpaa, että työvoimapoliittinen kotouttava koulutus olisi tehotonta. Kysymys on siitä, että se ei aina yksin riitä työllistymiseen vaan se luo edellytyksen jatkopolulle.

Forsander muistuttaa, että kotouttamiskoulutuksessa maahanmuuttajat oppivat kieltä, suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjä.

– He saavat myös uraohjausta ja voivat osallistua harjoitteluun.

Hyvinä taloudellisina aikoina kotouttamiskoulutuksesta sijoitutaan Forsanderin mukaan joskus myös suoraan avoimille työmarkkinoille.

– Ensimmäinen työpaikka ja työkokemuksen saaminen mahdollisimman pian on maahanmuuttajalle tärkeä, koska työnantajat luottavat huomattavasti enemmän Suomessa saatuun kolutukseen ja työkokemukseen kuin ulkomaiseen.

Myös taloudelliset suhdanteet ja työvoiman tarve sääntelevät maahanmuuttajien työllistymistä.

Maahanmuuttajien työllisyys paranee

Noin puolet kolmivuotiselle kotouttamisjaksolle osallistuneista maahanmuuttajista oli työssä vuonna 2007 ja kolmannes työllisiä koko seurantavuoden ajan.

Simo Aho kertoo, että maahanmuuttajien työllisyysaste nousee Suomessa lähivuosina merkittävästi riippumatta maahantulon syistä tai maahanmuuttajille kohdistetuista toimenpiteistä.

Myönteistä kehitystä voidaan Ahon mukaan vahvistaa oikein kohdennetuilla ja lähellä työmarkkinoita olevilla toimenpiteillä.

– Kouluttaminen ja sen suuntaaminen oikea-aikaisesti kannattaa sekä maahanmuuttajien itsensä että suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

Maahanmuuttajatyönhakijoista kaikille ei tehty kotouttamissuunnitelmaa, jota saattaa osaltaan selittää nopea työllistyminen tai työnhaun lopettaminen muusta syystä.

– Kotouttamissuunnitelman tekeminen voisi olla kattavampaa. Jos suunnitelma tehdään, sitä yleensä päivitetään seurantakauden aikana. Tämä kertoo palvelujen toimivan.