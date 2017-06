Pienyrittäjän asema on surkea

Usein kuulee ihmeteltävän, miten pienyrittäjä muka vastustaa kävelykatuja ja julkista liikennettä. Tässä ei oteta huomioon, miten ankea voi olla pienyrittäjän asema, sinnitellä kädestä suuhun.

Esimerkiksi kaukolämpötöitä ja muuta tehdään vuosikausia, katuja revitään, ja asiakkaat saavat hyppiä kaivantojen ylitse. Firman edessä on vaikka Tampereella ratikkatyömaa vuosikausia. Työmaa on kirjaimellisesti ikkunan edessä.

Pienyrittäjä, esimerkiksi kukkakauppa tai parturi, kärsii tilanteesta. Puhumattakaan sitten pienkaupasta. Pikkukauppias voi olla riippuvainen vuoden jonkin juhlapäivän myynnistä, sesonki on lyhyt, ja jos kauppa ei jonain päivänä käy, se voi olla konkurssin paikka. Ohikulkevat ihmiset pitävät pienyrittäjän hengissä – kirjaimellisesti.

Jättimäinen ketjumyymälä voi kaikessa rauhassa odottaa.

Nyt on kysyttävä, kuka tässä voittaa ja on vahvoilla. Totta kai suuret tavaratalot ja marketit. Jättimäinen mega-ketjumyymälä voi kaikessa rauhassa odottaa työmaan valmistumista. Kun kaikki on valmista, suurliikeketju voi valita parhaat paikat kadun varrella. Ei joku pienyrittäjä voi kaikessa rauhassa tyynesti odottaa työmaan valmistumista.

Sitten vielä ihmetellään, kun pienyrittäjä ja pikkukauppias laittaa lapun luukulle. Kansainväliset suuret ketjut valtaavat parhaat paikat. Tämmöistä se on vain.

Juha Kanninen

Tampere