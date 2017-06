Mariam Colley

Kepa: Hyvä tilaisuus perua kehitysyhteistyöleikkaukset.

Vasemmistonuorten uusi puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan ei usko linjan muuttuvan, vaikka keskusta ja kokoomus jättävät perussuomalaiset pois hallituksesta. Juha Sipilän hallituksen taival on hänen mielestään synkkänä luku suomalaisessa historiassa.

– Hallitus on tehnyt politiikkaa, jossa leikataan niin Suomen kuin maailman köyhimmiltä. On kuritettu perheitä, opiskelijoita, työttömiä ja työtä tekeviä. On leikattu koulutuksesta. On tehty äärimmäisen epäinhimillistä pakolaispolitiikkaa. Listaa voisi jatkaa pitkään, Zidan kommentoi.

Hän jatkaa hallituksen tehneen politiikkaa hutiloiden.

– Se on toistuvasti koetellut perustuslain rajoja. Joutunut vetämään esityksiään pois, kun ne on osoittautuneet huonosti valmistelluksi tai epäsuosituiksi. En usko, että näissä asioissa tulee tapahtumaan suurta käännöstä, jos Sipilän hallitus saa jatkaa. Sipilä on työnäytteensä antanut.

Zidanin mielestä epäsuosittu, vain 101 kansanedustajan tukema hallitus ei ole Suomen etu.

– Tilanne on muuttunut niin rajusti, että kansalla pitää oikeus kertoa, mihin suuntaan he tätä maata haluavat viedä.

”Suomen maine palautettava”



Uutta halitusta muodostettaessa ja hallitusohjelmaa tarkistettaessa uudella hallituksella tilaisuus osoittaa sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen perumalla kehitysyhteistyömäärärahoihin tehdyt massiiviset leikkaukset, vaatii yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö Kepa.

Kehitysyhteistyön kattojärjestö esittää, että uusi hallitus nostaa kehitysrahoituksen leikkauksia edeltäneelle tasolle ja laatii realistisen tiekartan kehitysrahoituksen nostamiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

– Aikana jolloin rakennetaan muureja, Suomen on tärkeää lähettää vahva viesti siitä, että köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on kaikkien yhteinen vastuu ja etu, sanoo Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen.

Kaikki nykyiset oppositiopuolueet ovat vastustaneet kehitysyhteistyöleikkauksia.

– Uudella hallituksella on tilaisuus palauttaa Suomen maine ja korjata jo tehdyt virheet. Pelkästään suomalaisilta kansalaisjärjestöiltä tehdyistä leikkauksista ovat kärsineet miljoonat köyhimmät ihmiset.