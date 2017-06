Lehtikuva/Janek Skarzynski

Puolaa johtavan PiS-puolueen räikeä propaganda alkaa kääntyä itseään vastaan.

Puolitoista vuotta sitten 460-jäseniseen parlamenttiin yksinkertaisen enemmistön saanut Laki ja oikeudenmukaisuus -puolue (PiS) kuittasi tuoreessa gallupissa vain 30 prosentin kannatuksen. Liberaalinen Kansalaisfoorumi (PO) on enää kaksi prosenttia populisteja jäljessä.

Konservatiivipuolueen alamäki sai vauhtia hallituksen pyrkimyksestä suistaa Donald Tusk Eurooppa–neuvoston puheenjohtajan paikalta.

Lähes 40-miljoonaisen maan pääministerinä kahdeksan vuotta toimineen Tuskin uudelleen valintaa vastaan äänesti EU:n parlamentissa ainoastaan Puola.

Hallitus puuttuu jopa kioskien lehtivalikoimaan.

Valtaosa puolalaisista piti oman maan poliitikon kaltoin kohtelua häpeällisenä.

Politiikan tutkija Rafal Chwedorukin mukaan hallituksen räikeä propagandapolitiikka voi nostaa liberaalipuolueen suosion konservatiivipuolueen ohi syksyyn mennessä.

– Mikäli Kansalaisfoorumi aikoo voittaa seuraavissa vaaleissa, sen on houkuteltava Nowoczesna-puolue (Uudenaikainen Puola) heti yhteistyöhön, Chwedoruk teroittaa.

Nowoczesnan yli 20 prosentin kannatus on kuitenkin sulanut muutamassa kuukaudessa alle kymmenen prosentin.

Hurja takapakki juontaa juurensa puheenjohtaja Ryszard Petrun ja naiskansanedustajan paljastuneesta romanssista. Enemmistö puolalaisista on tuominnut naimisissa olevan miehen salasuhteen.

Politiikan tutkijat uskovat Nowoczesnan suosion nousevan nopeasti ainakin 15 prosentin tasolle.

Kansalaisfoorumin on etsittävä tukea myös rocktähden johtamalta populistipuolueelta. Onhan sillä yhä 13 prosentin kannatus.

Opposition lehtiä piilotellaan

Chwedoruk sanoo puolalaisten kyllästyneen katolisen kirkon helmassa toimivaan hallitukseen. Se on nakertanut johdonmukaisesti sananvapautta ja demokratiaa sekä säätänyt omituisia lakeja.

Propaganda hallituksen televisiokanavilla on ollut yksipuolista, ja sen lehdissä on nimitetty PO:ta lähinnä rosvokoplaksi. Viranomaiset ovat jopa painostaneet kioskeja pitämään hallituksen lehtiä näkyvimmillä paikoilla, kun oppositiota lähellä olevia lehtiä on joutunut erikseen kyselemään.

EU:n komissio on kehottanut useasti Puolan hallitusta muuttamaan politiikkaansa ja vaatinut pääministeri Beata Szydloa palaamaan demokratian tielle. Szydlo on kääntänyt tylysti selkänsä Brysselin vaatimuksille.

Valoa näkyvissä vasemmistolle

Demokraattinen Vasemmistoliitto (SLD) sai pääministeripuolueena parlamenttivaaleissa 2000-luvun alussa yli 40 prosentin suosiolukemia.

Lupaavasti alkanut SLD:n hallituskausi meni kuitenkin harakoille. Sen kannatus romahti vasemmistohallituksen jouduttua kiinni korruptiosta.

Sosiaalidemokraattinen SLD on juuttunut sen jälkeen useissa vaaleissa 5–10 prosentin kannatukseen. Myös vasemmiston ja vihreiden koalitio putosi yllättäen parlamentista vuoden 2015 vaaleissa. Se jäi niukasti alle kahdeksan prosentin äänikynnyksen.

Politiikan tutkijoiden mukaan punavihreällä liitolla on oivat mahdollisuudet kasvattaa suosiotaan ja päästä takaisin parlamenttiin seuraavissa vaaleissa.