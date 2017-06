Lehtikuva/Ben Stansall

Taas kansa täyttää kentän katsomon, lauletaan HJK:n otteluissa soitettavassa tunnussävelmässä. Mutta millainen kansa? Helsingin Sanomissa on viime päivinä käyty keskustelua ikuisuusaiheesta: miksi naiset eivät harrasta penkkiurheilua? Liikuntaa kun suomalaiset harrastavat ihan yhtä lailla sukupuoleen katsomatta.

Pelkästään joukkueurheilua ja muita perinteisiä lajeja (kuten yleisurheilua) seuraavan näkökulma on kuitenkin vinoutunut. Esimerkiksi ratsastus ja joukkuevoimistelu ovat Suomessakin isoja lajeja, ja niitä seuraava yleisö koostuu enimmäkseen naisista. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että etenkin jalkapallokatsomoon tuntuu naisen olevan edelleen hankala tulla.

Ratkaisuja on etsitty esimerkiksi stadionien varustelusta. Tämä keskustelu ohjautuu kuitenkin valitettavan usein stereotyyppiseksi väännöksi: naisten houkuttelemiseksi vaaditaan kaljatelttoihin siideriä (mitä niistä jo saa) tai kasvisvaihtoehtoja kisamakkaran rinnalle (mikä palvelisi yhtä lailla miespuolisia kasvissyöjiä). Järkeviäkin avauksia tällä saralla on silti mahdollista tehdä. Ruotsissa parannettiin naiskatsojien viihtyvyyttä lisäämällä saniteettitiloja niin, ettei vessaan tarvinnut jonottaa puolta ottelua. Jatkossa voisi Suomessakin stadionremonttien yhteydessä miettiä, onko naisten vessoja mahdollista lisätä tai muuttaa ainakin osa eriöistä sukupuolineutraaleiksi.

Medianäkyvyyttä saavat eniten suuret miestähdet ja miesten joukkueet.

Helsingin Sanomat siteeraa aihetta tutkineen Sponsor Insightin tutkimusjohtajaa, joka toteaa naisiakin kiinnostavan sellaisten lajien, joihin on tutustuttu jo nuorena. Kuningatarlajin kohdalla vain tuntuisi olevan katkos: ovathan tytöt harrastaneet Suomessakin jalkapalloa jo pitkään. Jostain syystä siinä, missä poikien on luonteva kasvaa osaksi seurayhteisöä ja oman peliuran loputtua tai hiivuttua siirtyä katsomoon, tytöt katoavat.

Osasyy tälle löytyy patriarkaalisesta yhteiskunnasta. Yhä edelleen monissa perheissä naiset hoitavat kodin ja lapset, eikä aikaa kodin ulkopuolisille harrasteille juuri löydy. Kun mies lähtee matsiin äijäporukassa, vaimo jää kotiin hoitamaan lapsia. Näinhän ei tarvitsisi olla, ja ideaalitilanteessa koko perhe voisi käydä otteluissa yhdessä.

Toisena tekijänä on usein pidetty naispuolisten esikuvien puutetta. Medianäkyvyyttä saavat eniten suuret miestähdet ja miesten joukkueet, ja aivan erityisen vähän palstatilaa riittää naisten joukkueurheilulle, kuten jalkapallolle. Samoin markkinoinnin ja uutisoinnin tavat ovat usein mieskeskeisiä, jopa seksistisiä. Jalkapallokin kaipaisi paitsi näkyviä naisia, myös erilaisia faneja ja oikeutusta erilaisille tavoille olla kannattaja tai seurayhteisön jäsen.

Itse asiassa tämä saattaa olla väistyvä ongelma. Riikka Turtiainen kirjoittaa Urheilun takapuoli -kirjan (Nuorisotutkimusseura 2016) artikkelissaan, miten naisurheilijat luovat omaa profiiliaan sosiaalisessa mediassa ja pystyvät sen kautta tuomaan esille omaa urheilijuuttaan omilla ehdoillaan. Turtiainen mainitsee esimerkiksi ruotsalaisen jalkapalloilijan Nilla Fischerin, joka nostaa Instagram-profiilissaan säännöllisesti esiin seksuaalivähemmistöjen oikeudet henkilökohtaisten asioidensa kautta. Fischer ja monet muut aktiiviset someurheilijat täydentävät perinteisen median kuvaa urheilusta ylipäätään ja naisten urheilusta erityisesti tavalla, joka saattaa olla vallankumouksellinen.

Mitä nuorempiin ikäluokkiin mennään, sitä vähemmän perinteistä mediaa seurataan. Nuoret käyttävätkin paljon aikaa erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, kuten Instagramissa ja Youtubessa, ja sieltä löytyvät myös idolit. Uuden sukupolven urheilijat saattavat täten muokata mielikuvaa urheilusta, myös jalkapallosta, monipuolisempaan ja uusia yleisösegmenttejä kiinnostavaan suuntaan.

Liiga on maajoukkuetauolla, joten vakiolapulla on tuhti kattaus miesten Ykköstä ja Kakkosta. Kakkosen B-lohkossa pelaa tällä kaudella kaksi tamperelaisjoukkuetta, jotka ovat aloittaneet kautensa kovin eri meiningillä. Kohteen 7 kotijoukkue TPV porskuttaa sarjakärjessä ja on lohkon ykkössuosikki nousijaksi. Rivin helpoin tolppa löytyy tästä. Kohteessa 8 Salpan vieraaksi Saloon matkaava Tampere United taas on tuskaillut tehottomuuden ja vuotavan puolustuksen kanssa, eikä asiaa helpota edellisessä matsissa avaintoppari Eetu Rahkolan nappaama pelikielto. Kuitenkin jos sinipaidat saavat pelinsä kulkemaan, on kaudella kevyesti ylisuorittanut SalPa haastettavissa. Maustetaan kakkosta rastilla.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 10.6. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1, 1, 1(X), 1, 2, 1, 2(X), 1(2), 2, 1, 1(X), 2(X).