Kauppaa moititaan usein siitä, että se on herännyt digimaailmaan liian myöhään. Kaupan liiton pääekonomistin Jaana Kurjenojan mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Hän väittää, että kauppa on suomalaisen digikehityksen kärjessä

– Kaupan asiakkaat tarvitsevat digipalveluita, koska ovat digitalisoituneempia kuin kauppa itse, Kurjenoja kertoo.

Varsinkin itsepalvelukassat ovat lisääntyneet. Asiakkaat ovat oppineet käyttämään kassoja alkuvaikeuksien jälkeen. Monissa toimipaikoissa jo yli viidesosa asiakasvirrasta kulkee itsepalvelukassojen kautta.

Kurjenoja vakuuttaa, että työvoiman tarve ei ole vähentynyt, vaikka itsepalvelukassat lisääntyvät.

– Kolmessa neljästä yrityksestä arvioitiin, että työntekijöitä tarvitaan itsepalvelukassojen jälkeen yhtä paljon kuin aikaisemminkin.

Suurin osa käyttää jo

Itsepalvelukassat koetaan helpoiksi ja nopeiksi pienissä ostoksissa. Moni kuitenkin pelkää kassojen käyttöä, vaikka haluaisikin niitä kokeilla.

– Apua ja opastusta kaivataan, Kurjenoja sanoo.

Useimmin itsepalvelukassoja käyttävät nuoret. Kauppiaskommenttien mukaan myös vanhemmat uskaltavat jo kokeilla.

– Uudistus on onnistunut. Kauppias on tyytyväinen kun asiakaskin on, kyselyyn vastannut kauppias kiitteli.

Kaupan liiton tilaisuudessa puhuneen Lauttasaaren K-Supermarketin kauppiaan Ali Tikkalan mukaan yli 40 prosenttia hänen asiakkaistaan käyttää itsepalvelukassoja.

– Halusimme nämä kassat, koska ne helpottavat ostosten maksamista. Itsepalvelun lisääntymisestä huolimatta työtunteja tarvitaan ainakin meillä vähinään yhtä paljon kuin ennenkin, Tikkala kertoo.

Myös IKEA:n asiakkaat ovat oppineet palvelemaan itseään.

– Viime vuonna 87 prosenttia meidän asiakkaistamme käytti itsepalvelukassoja. Ne lisäävät asiakastyytyväisyyttä, asiakkuusjohtaja Tarja Allanen kertoo.

Ongelmana osaaminen

Digitalisointi on monen kansainvälisen kaupan yrityksen avainalueita. Kurjenojan mukaan digiosaamista tarvitaan yhä enemmän kaupan kaikissa tehtävissä myös Suomessa.

– Meillä lähes kaikki ymmärtävät digitaalisen osaamisen tai vaikkapa somen merkityksen markkinoinnissa, mainonnassa ja viestinnässä, mutta osaamista tarvitaan paljon laajemmin.

Kurjenoja pitää ongelmana, että kauppa ei saa tarvitsemaansa digiosaamista oppilaitoksista, vaan joutuu kouluttamaan väkensä itse.

– Pienelle erikoiskaupalle kouluttaminen on lähes mahdotonta. Avuksi tarvitaan julkisen sektorin tukemia hankkeita, joilla kaupan yritykset, oppilaitokset ja tutkimushankkeet tuodaan yhteen, Kurjenoja ehdottaa.