Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vihreät hengittää taas kannatustaan menettävän SDP:n niskaan.

Ylen torstaina julkaisemasta uusimmasta puolueiden kannatusmittauksesta löytyy kaksi kiinnostavaa taisteluparia.

Vihreille mitattiin taas kerran puolueen historian korkein lukema, nyt 15,1 prosenttia, millä se alkaa olla iskuetäisyydellä alamäkeä laskettelevaan SDP:hen nähden. Demarit menettivät lähes prosenttiyksikön ja saivat nyt 17,7 prosentin kannatuksen.

Vihreiden puoluejohtajakamppailu on ollut julkisuudessa vaisu, mutta puolue näyttää saaneen siitä lisäpotkua. Toisin on perussuomalaisilla. Perussuomalaisten vastaava kamppailu on hallinnut viime viikot poliittisen keskustelun ilmatilaa, mutta se ei auta. Kannatuksesta hupeni runsas puoli prosenttiyksikköä.

Mittauksen tehneen Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen arvioi Ylelle kahta puheenjohtajakampanjaa niin, että vihreille se on tuonut julkisuutta eikä puolueen kannattajille ole välittynyt epäselvyyttä sen linjasta. Perussuomalaisten kisa taas herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.

Vasemmistoliitto suurin nousija



Vasemmistoliitto on loppukevään suurin nousija. 1,1 prosenttiyksikön lisäys nosti puolueen käytännössä tasoihin perussuomalaisten kanssa. Tarkat luvut ovat nyt 9,0 – 8,8 perussuomalaisten hyväksi, mutta virhemarginaalin takia järjestys voi todellisuudessa olla päinvastainenkin.

Viime eduskuntavaaleista vasemmistoliiton kannatus on noussut 1,7 prosenttiyksikköä, perussuomalaisten laskenut 8,7 prosenttiyksikköä.

Touko-kesäkuun mielipidemittauksessa kokoomus jatkaa suurimpana 20,5 prosentin kannatuksellaan, keskusta on kakkonen 18,4:llä.

SDP vajosi myös toissa kesänä



Kuntavaaleissa suurimman puolueen paikkaa tavoitelleen, mutta pettymään joutuneen SDP:n kannatus on laskemassa kohti kahden vuoden takaisia kriisilukemia. Viime eduskuntavaaleissa se sai 16,5 prosenttia äänistä ja vajosi sen jälkeen kesän 2015 gallupeissa noin 14,5 prosenttiin.

Vihreät sai eduskuntavaaleissa 8,5 prosenttia, mutta nousi SDP:n katastrofikesänä enää kahden prosenttiyksikön päähän puolueesta.

SDP:n kannatus hyppäsi syksyllä 2015 yli 20 prosentin ja pysyi Ylen gallupeissa sillä tasolla kuntavaalien kynnykselle asti. Vihreiden kannatuksen nousu ei ole ollut tasaista, mutta nyt kun seuraaviin eduskuntavaaleihin on lähes kaksi vuotta aikaa, näyttää siltä, että kolmen suurimman puolueen ryhmään tulee tungosta, vaikka perussuomalaiset sieltä putosikin.