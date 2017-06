Jarmo Lintunen

Hallitus heikentää keittiön oven kautta vanhusten lakisääteisiä palveluja ja henkilöstömitoitusta vastoin omaa lakiesitystään.

Hallitus kiertää ikuisuuskiistaa vanhushoivan työntekijöiden määrästä laatusuosituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö on yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa valmistellut iäkkäiden ihmisten palveluja kehittämistä koskevan laatusuosituksen.

Toteutuessaan suositus vähentäisi hoivahenkilöstön määrä ympärivuorokautisessa hoidossa. Se myös vaikeuttaisi yksityisten vanhushoivapaikkojen valvontaa. Henkilöstömitoitus lasketaan nykyistä joustavammin perustein huolenpitoon osallistuvaa henkilöstöä.

Eduskunta päätti vuonna 2016, että minimihoitajamitoitus pysyy tasolla 0,5. Laatusuositusluonnos laskee mukaan myös muut kuin alalle koulutetut työntekijät.

Hallitus leikkaa vanhushoivasta laatusuosituksen varjolla 33,5 miljoonaa euroa seuraavien kahden vuoden aikana.

Tämä hiertää Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajaa Silja Paavolaa.

– Tämä tarkoittaa hoidon tason laskua, sanoo Paavola.

Kymmeniä miljoonia pois vanhushoivasta

Kaiken takana on hallituksen säästämishinku. Hallitus leikkaa laatusuosituksen varjolla 33,5 miljoonaa euroa vanhushoivasta seuraavien kahden vuoden aikana.

Tämä on kova isku vanhushoivan ympärivuorokautiseen hoitoon, jota on jo vähennetty. Esimerkiksi yli 75-vuotiaiden tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla olevien osuus on laskenut 10,3 prosentista vuodesta 2010 lähtien viiden vuoden aikana 9,2 prosenttiin.

Vastaavana aikana myös yli 85-vuotiaiden hoiva on siirtynyt kotiin. Ympärivuorokautisessa hoidossa on tuhansia vanhuksia vähemmän, mutta kotihoito on lisääntynyt vain niukasti.

Väestö ikääntyy, mutta palvelut näyttävätkin heikkenevän kiihtyvällä vauhdilla.

– Kunnat ovat jo vuosien ajan nostaneet kynnystä ja kriteereitä, joilla vanhukset pääsevät hoitoon, summaa Paavola.

Valvonta käy mahdottomaksi



Suosituksen mukaan julkisia ja yksityisiä palvelujen tuottajia ohjataan, valvotaan ja seurataan samoin perustein. Nyt aiotaan poistaa myöntämisajankohtaan sidottu vaatimus henkilöstömitoituksesta. Samoin poistetaan sekä yksityiseltä että julkiselta palveluntuottajalta edellytetty 0,1 tukihenkilöstövaade.

Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa, että tukityötä siirtyy hoivaan tai päinvastoin tukityötä lasketaan hoivan henkilöstömitoitukseen. Tähän asti yksityisistä sosiaalipalveluista annettu laki on edellyttänyt mitoituksen ilmoittamista.

Valviran mukaan suositusluonnos on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Se ohjaa lupaviranomaista ja se koskee vain vanhusten palveluja eikä muita palveluja tuottavia tahoja.

Valviran mukaan ennakkovalvonta menettää merkityksensä, jos henkilöstön määrää koskevia vaatimuksia ei saa asettaa.

Laatusuositus vastoin hallituksen omaa lakia



Valvira tulkitsee iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevien laatusuositusten olevan ristiriidassa myös hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskevan lakiesityksen kanssa.

Sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Se korvaa nykyisen yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lain.

Valvira vaatiikin, että henkilöstömitoitusta koskeva kohta poistetaan ennen laatusuositusten julkaisemista. Myös SuPer painottaa, että laatusuositukset eivät täytä sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulaissa säädettyä hoidon laatua tai henkilöstömitoitusta.