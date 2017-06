JHL

Päivi Niemi-Laine valittiin jatkamaan maan suurimpiin ammattiliittoihin kuuluvan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtajana.

Niemi-Laine nousi liiton johtoon kesken edustajistokauden viime vuonna, kun liiton puheenjohtajana toiminut Jarkko Eloranta siirtyi johtamaan keskusjärjestö SAK:ta.

Liiton toimialajohtajiksi valittiin Håkan Ekström ja Teija Asara-Laaksonen.

Valinnat suoritettiin JHL:n tiistaina käynnistyneessä kaksipäiväisessä edustajiston kokouksessa Helsingissä. Valinnat sujuivat yksimielisyyden vallitessa, vaikka johtotehtäviin oli asetettu myös vastaehdokkaita.

”Edessä ainutlaatuinen liittokierros”

Puheenjohtaja Niemi-Laine ennustaa hyvinvointivaltion hautajaisia, mikäli Juha Sipilän porvarihallitus saa tahtonsa läpi ja sote-uudistus toteutuu suunnitellussa muodossa.

Niemi-Laineen mukaan nyt tarvitaan yhteiskunnallista edunvalvontaa ja poliittista vaikuttamista. Hän maalaili sote-uudistuksen yhtiöittämisen ja kilpailuttamisen tyhjentävän julkisen sektorin työntekijöistä.

Syksyllä käynnistyvällä sopimuskierroksella JHL:n jäsenet odottavat palkankorotuksia. Ilman korotuksia ei sopimuksia synny, Niemi-Laine vakuutti.

Hän ennakoi liittokierroksesta vaikeaa ja aikaisempiin verrattuna ainutlaatuista. Sopimuskierros haastaa Niemi-Laineen mukaan myös keskusjärjestö SAK:n yhtenäisyyden. Hän pitää tarpeellisena, että voimansa Teollisuusliitoksi yhdistäneet vientiliitot ovat sopimuskierroksella julkisen sektorin vaatimusten tukena.

”Sopimuskierrokselle takamatkalta”

Toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen ennusti liitolle ja julkiselle sektorille vaikeita aikoja. Työelämän jatkuvalle kurjistamiselle pitää hänen mielestään saada stoppi.

Asara-Laaksosen mukaan ay-liikkeen yhteinen voima pitää ottaa jälleen käyttöön.

Yhteisen sopimuspoliittisen linjan luominen tulevalle sopimuskierrokselle SAK:ssa on Asara-Laaksosen mielestä taitolaji. Hän muistutti, että kilpailukykysopimukseen sisältyvien lomarahojen leikkausten vuoksi kunta-ala lähtee sopimuskierrokselle takamatkalta.

Asara-Laaksonen on toiminut JHL:n toimialajohtajana vuodesta 2005 lähtien. Hän vetää liiton vasemmistoryhmää.

Toimialajohtajaksi ja liiton puheenjohtajan varahenkilöksi valittu Håkan Ekström on pitkän linjan ay-mies. Hän on ollut liiton palveluksessa 25 vuotta ja kokee itsensä käytännönläheiseksi toimijaksi, joka on ollut monessa mukana.

– En ole pikkutakkimies, vaan jalat maassa oleva villapaitasosialisti, Ekström luonnehti itseään.

JHL:n edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Sirkka-Liisa Kähärä Vantaalta, 1. varapuheenjohtajaksi Kari Paldanius Imatralta ja 2. varapuheenjohtajaksi Marjo Justen Raumalta.