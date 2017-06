Lehtikuva/Niklas Halle'n

Miksi May piilottelee terrorismiraporttia?

Britannian oppositio vaatii pääministeri Theresa Mayta julkistamaan raportin, jonka uskotaan nostavan esille Saudi-Arabian roolin jihadismin rahoituksessa.

Sekä työväenpuolueen Jeremy Corbyn että liberaalidemokraattien Tim Farron vaativat, ettei aikataulustaan pahasti viivästynyttä raporttia jihadirmin rahoittamisesta Britanniassa hyllytetä.

Kumpikin puoluejohtaja viittasi pääministeri Theresa Mayn Lontoon terrori-iskun jälkeen pitämään puheeseen, jossa May sanoi, että terrorismin vastustamiseksi on ”käytävä joitakin kiusallisia ja vaikeita keskusteluja”.

Farron sanoi, että tällaisiin keskusteluihin täytyy kuulua terrorismin rahoituksen paljastaminen, vaikka jäljet johtaisivat ”sellaisiin maihin kuin Saudi-Arabia, jota hallitus väittää liittolaiseksemme”.

Uusimman iskun vaikutuksesta vaaleihin on ristiriitaisia arvioita.

Arkaluonteista tietoa

Tutkimuksen käynnisti edellinen pääministeri David Cameron joulukuussa 2015. Se oli silloin osa sopimusta, jolla konservatiivit saivat liberaalidemokraattien tuen Isisin-vastaisten ilmaiskujen laajentamiselle Syyriassa.

Sisäministeriön ekstremismiä tutkiva yksikkö sai tehtäväkseen selvittää ulkomailta tulevaa rahoitusta Britannian äärimmäisyysryhmille.

Raportti oli määrä julkaista jo keväällä 2016, mutta Guardian-lehti kertoi viime viikolla, että se on yhä keskeneräinen, eikä sitä ehkä julkisteta lainkaan, koska sen sisältö on niin arkaluontoinen.

Päähuomion analyysissä uskotaan kohdistuvan Saudi-Arabian rooliin Britanniassa toimivien jihadistien rahoituksessa.

Mayta on syytetty kaksinaismoraalista, koska Britannia on tehnyt suuria asekauppoja Saudi-Arabiaan.

Poliisivoimia leikattu

Carlislessa sunnuntaina pitämässään puheessa Corbyn muistutti myös siitä, että Mayn toimiessa ensin sisäministerinä ja sitten pääministerinä on Britanniasta vähennetty 20 000 poliisinvirkaa.

May toimi Cameronin hallituksen sisäministerinä vuodesta 2010 viime kesään. Brexit-äänestyksen jälkeen hänestä tuli pääministeri.

Corbynin mukaan poliisien ammattiliitto oli varoittanut leikkausten vaikutuksesta terrorismin torjuntaan, mutta May ei ollut piitannut tästä.

Corbyn lupasi, että työväenpuolueen voittaessa vaalit palkataan 10 000 uutta poliisia sekä lisäksi 1 000 henkilöä turvallisuuspalveluihin.

Samalla Corbyn sanoi, että on vastustettava islamofobiaa ja ihmisryhmien vastakkainasettelua.

May vaati kovia otteita

Omassa puheessaan pääministeri May vaati kovempia otteita sekä internetin tiukempaa valvontaa. Hän syytti suuria internet-yhtiöitä siitä, että ne tarjoavat alustan ”islamilaisen ekstremismin pahuuden ideologian” levittämiselle.

Konservatiivien hermostuneisuutta ennen torstain parlamenttivaaleja kuvaa se, että aikoinaan David Cameronin keskeisenä avustajana toiminut Steve Hilton tyrmäsi Mayn puheet täydellisesti.

Hilton sanoi, että May yrittää vierittää syyllisyyttä kaikkialle muualle, vaikka tämä itse on päävastuussa. Hiltonin mielestä Mayn pitäisi erota ja luopua tavoittelemasta jatkokautta, koska hän on epäonnistunut turvallisuusasioissa.

Miten vaikuttaa vaaleihin?

Myöhään lauantaina tapahtunut terrori-isku Lontoossa oli jo kolmas Britanniassa lyhyen ajan sisällä. Sen vaikutuksesta vaaleihin on hyvin erilaisia arvioita.

Perinteinen näkemys on, että terrori-iskut lisäävät konservatiivien kannatusta, koska puolue korostaa kovia otteita.

Näin ei kuitenkaan tapahtunut toukokuun 22. päivänä Manchesterissa tapahtuneen iskun jälkeen, vaikka sen uhreissa oli paljon lapsia ja nuoria. Jo iskua edeltäneenä viikkona alkanut konservatiivien alamäki päinvastoin kiihtyi.

Tämä viittaisi siihen, että turvallisuuskysymykset eivät ohittaneet sitä vaikutusta, jonka puolueiden julkistamat vaaliohjelmat olivat tuottaneet.

Gallupeissa isoja vaihteluja

Gallupit antavat edelleen hyvin erilaisia tuloksia. Selvä trendi on se, että konservatiivien runsas kuukausi sitten pitämä yli 20 prosenttiyksikön etumatka on kutistunut huomattavasti.

Viime viikolla pienintä eroa näyttänyt gallup kertoi eron olevan 3 prosenttiyksikköä.

Sunnuntaina julkaistu Mail on Sundayn gallup sai konservatiivien etumatkaksi enää vaivaisen yhden prosenttiyksikön. Sen haastattelut oli tehty lauantaina eli Lontoon iskun jälkeen.

Sen sijaan Guardianin gallupissa konservatiivien etumatka oli 11 prosenttiyksikköä. Sen haastattelut oli tehty 2.–4. kesäkuuta.