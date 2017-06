Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan Suomenkin olisi puututtava ilmiöön, jossa maahanmuuttajaperheet lähettävät lapsiaan vanhempien synnyinmaahan kulttuuria oppimaan eli ”ojentautumaan”. Vanhemmat yrittävät näin estää lastensa länsimaistumisen ja maallistumisen.

”Olen tutustunut tapauksiin, joissa Suomessa syntyneitä nuoria on ollut useita vuosia Suomesta pois lähetettyinä”, kertoo Kurttila. Hän kertoo erään pois lähetetyn nuoren maininneen, ettei kukaan ollut kysellyt hänen tilanteestaan (HS 13.5.).

Kuinka tällaisen on sallittu jatkua jo monen vuoden ajan, myös Somaliaan, josta on tultu Suomeen hakemaan turvapaikkaa jo 30 vuoden ajan? Miten turvattomaan maahan voi lähettää oman lapsensa? Turvapaikkatarpeelta on pohja poissa.

Miten turvattomaan maahan voi lähettää oman lapsensa?

Näiden lasten vanhemmilla ei ole aikomustakaan kotoutua länsimaiseen elämäntapaan, eivätkä he sallisi sitä lapsilleenkaan.

Täyttyykö näiltä lapsilta Suomen lakiin perustuva oppivelvollisuus, entä kielen oppiminen tai ammattikoulutus? Työpaikkoja, joihin ei vaadita ammattitutkintoa ei juuri enää ole.

Tuoreen VATT:n tutkimuksen mukaan Irakista, Afganistanista ja Somaliasta tulleiden työllisyysaste oli vain 20–26 prosenttia vuonna 2013, kun se muilla maahanmuuttajilla oli 52–58 prosenttia (Iltalehti 25.3.). Äskettäin EU-komissio kehotti Suomea lisäämään työllisyyttä parantamalla muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä.

Suomessa jo oleskelulupa tarjoaa tulijoille laajan skaalan kansalaisoikeuksia ja sosiaaliturvaa, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa niihin on oikeutettu vasta kansalaisuuden saatuaan. Näin pitäisi olla meilläkin. Kotouttamistoimilla tulee olla tavoitteet, kannustus ja vastikkeellisuus. Tuloksia tulee myös seurata yksilötasolla.

Korjausliikkeeseen ei ole enää paljon aikaa. Sisäministeri Paula Risikko (22.5.): ”Pohjois-Afrikasta suuntautuu ennätysmäinen laittomien maahantulijoiden virta Italiaan. Nyt on syytä tehdä ennakoivia toimia, ennen kuin seuraava suuri pakolaisaalto tulee Eurooppaan.”

Airi Pulkkinen

Kuopio