Suomi on maailman kaikkein vauraimpia maita. Silti hallitus on päättänyt, ettei uuteen eläinsuojelulakiin tule mitään parannuksia tuotantoeläimille, mikäli niistä koituu kustannuksia. Maaliskuussa hallitus lisäksi pienensi sikaloiden jo aiemmin nykylainsäädännössä sovittuja tilavaatimuksia, koska sianlihan ylituotanto on johtanut sikatilalliset taloudelliseen ahdinkoon.

Tuoreen Eurobarometrin mukaan 90 prosenttia suomalaisista haluaa parannuksia tuotantoeläimille. YK:n mukaan eläintuotteiden kulutusta pitäisi merkittävästi vähentää ilmastonmuutoksen takia. Kasvispainotteinen ruokavalio edistää lisäksi merkittävästi kansanterveyttä. Tästä huolimatta hallitus suojelee eläintuotantoa, ei niinkään eläimiä, ympäristöä tai ihmisten terveyttä.

Tuotantoeläinten kohtelu sekä eläintuotannon maapallolle ja sen asukkaille aiheuttamat käsittämättömät tuhot ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita. Monet maat ovatkin merkittävästi parantaneet tuotantoeläimiä koskevaa hyvinvointilainsäädäntöään ja vähentäneet eläintuotteiden kulutusta. Suomen nykyhallitus sen sijaan ei tunnu olevan valmis vastaamaan näihin haasteisiin.

Johanna Wasström

Sipoo