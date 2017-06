Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomen A-maajoukkue on käytännössä jo menettänyt mahdollisuudet päästä Venäjällä vuoden kuluttua pelattaviin jalkapallon MM-kisoihin. Hans Backen johdolla alkaneet karsinnat ovat olleet kärsimysnäytelmä. Pelit ovat jatkuneet Backen joulukuisten potkujen jälkeen Markku Kanervan johdolla, mutta mitään ihmelääkettä ”Rivekään” ei ole keksinyt. Toisaalta Kanerva on vetänyt tuoreimmassa pestissään Huuhkajia vain yhdessä karsintaottelussa, jossa Turkki otti kotikentällään 2–0-voiton. Kyseessä oli Suomen neljäs perättäinen tappio karsintamatseissa.

Valonpilkahduksia tosin tuli muutama päivä Antalyan nöyryytyksen jälkeen Suomen venyttyä 1–1-tasapeliin Itävaltaa vastaan. Ottelussa ilahduttavinta oli Twenten 19-vuotiaan Fredrik Jensenin ennakkoluuloton hyppy Huuhkaja-nuttuun, koska harva jannu tekee heti ensimmäisessä maajoukkuepelissään täysosumaa. Tätä tiliä olisi suotavaa kartuttaa jo ensi viikolla, koska Suomen tulisi höykyttää Turun-harjoitusottelussa Liechtensteinia.

Fifa-rankingiin kuuluu kaikkiaan 211 maata. Kun vastaanasettuva ruhtinaskunta on kyseisessä taulukossa sijalla 189 ja Suomi juuri nyt meille häpeällisesti sijalla 97 vain niukasti Sambian edellä, voidaan silti todeta tasoeron maiden välillä olevan melkoinen. Tosin varsinkaan Suomen ei kannata aliarvioida Liechtensteinia.

Kosketus palloon – se oli edelleen enemmän kuin kultaisen eroottinen.

Esimerkiksi vuonna 2009 Suomi pelasi kaksi MM-karsintamatsia sitä vastaan ja tuloksena olivat nihkeä 2–1-kotivoitto ja 1–1-vierastasuri. Toki Liechtenstein on ottanut pelillistä takapakkia noista päivistä. Sen tuore MM-karsintasaldo on nyt 0–0–5 maalieron ollessa 1–19. Silti esimerkiksi Italian Serie A:n Empolin riveissä hyökkäävä Marcel Büchel pelasi yli 900 minuuttia kuluvalla kaudella tässä yhdessä maailman kovimmista sarjoista. Suomen miehistö on moninkerroin kovempi, vaikka poissa ovat eri syiden takia muun muassa Tim Sparv, Paulus Arajuuri, Alexander Ring ja mahdollisesti Perparim Hetemaj.

Todellisessa testissä Kanerva on kuitenkin vasta Suomen kohdatessa Ukrainan Ratinan stadionin MM-karsinnassa 11. kesäkuuta. Silloin on mahdollista pestä kasvot voiton myötä. Tosin Šahtar Donetskin ja Kiovan Dynamon pelaajista koostuva joukkue on kivikova vastus. Joka tapauksessa nyt on aika jatkaa pitkäjänteistä työtä ja hilata rankingiamme ylös hiljalleen. Vuonna 2008 olimme Uefan jäsenmaista Fifa-rankingin sijalla 25, ja kun tuona vuonna päätettiin laajentaa EM-kisat 24 joukkueen mittelöiksi, olisi kisoihin pääsy ollut realistista. Olisi.

On muuten olemassa arvoturnauksia, joissa suomifutaajat napsivat menestystä. Esimerkiksi viime viikolla parlamenttien välisissä EM-kisoissa Hampurissa eduskunnan futaajat nappasivat hienosti hopeaa häviten loppuottelussa Itävallalle 2–1. Tuloksen ratkaisi mahdollisesti SDP:n Antti Lindtmanin ulosajo, joten jossiteltavaa jäi. Vasemmistoliiton kansanedustajista kehissä olivat tällä kertaa Silvia Modig, Markus Mustajärvi ja Kari Uotila.

Vakiorivin helmi löytyy luonnollisesti Mestareiden Liigan Cardiffissa pelattavasta finaalista, jossa Juventus kohtaa Real Madridin. Myös hienoksi valmentajaksi kasvaneen pelaajalegendan Zinedine Zidanen Real Madrid on ennakkosuosikki. Espanjalaisten hypertähti Cristiano Ronaldo on häikäisevässä kv-vireessä tehtyään edellisissä neljässä europelissä kaikkiaan kahdeksan maalia. Zidane on toisaalta osannut tällä kaudella myös lepuuttaa Ronaldoa, joka on varmasti äärinälkäinen lauantaina. Sitä on tosin Juventuskin, joka on voittanut kuluvalle kaudelle jo Serie A:n. Jätetään kuitenkin pieni ristivaraus, italialaiset osaavat puolustaa. Ottelu ei välttämättä ratkea varsinaisella peliajalla.

Suomen sarjojen otteluista nostetaan esiin FC Honka – AC Oulu. Vieraiden hyökkäyspeli on tällä hetkellä surkeassa jamassa. Kun oululaisten kärkipään suurin pelote on puolen tunnin pelikunnossa oleva, neljääkymppiä kolkutteleva sinällään taiturimainen Titi Essomba, ei hyvä heilu. Hongalla on puolestaan tulivoimaa. Esimerkkinä tästä voi mainita sen, että Rony Huhtala onnistui tekemään maanantaina puhtaan hattutempun GrIFK:ia vastaan paikallisottelussa tultuaan sisään 69:nnellä peliminuutilla. Ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 3.6. klo 16.58.

Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2(X), 2(X), 1(X), 1, 1, 2, 1, 2(1), 2(X), 1, 2, 2(1), 2.

VIIKON VÄITE: Arvon kolumnistikollega Jaakko Alavuotunki, jalkapallo voi todellakin olla taidetta. Viime viikolla erään suuren artistin ura loppui, kun neljännesvuosisadan AS Roman paitaa kantanut Francesco Totti pelasi viimeisen ottelunsa. Ikuisen kaupungin kultapojan askel oli jo verkkainen, ja hän kuului vain kerran AS Roman aloituskokoonpanoon kuluvalla kaudella tullen sisään 17 kertaa vaihdosta. Mutta kosketus palloon – se oli edelleen enemmän kuin kultaisen eroottinen.